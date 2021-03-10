 

“Весеннего настроения!”: Маша Распутина обескуражила поклонников танцем в дерзком мини-платье

10.03.2021, 23:18, Разное
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Популярная певица Маша Распутина разместила на своей странице в Instagram видеоролик, в котором продемонстрировала подписчикам зажигательный танец в ультракоротком наряде. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от фолловеров.
Фоном для съемок видео послужила просторная комната, оформленная в пёстром и одновременно строгом корпоративном стиле. В кадрах ролика 56-летняя Маша Распутина исполняет энергичный танец под известную лирическую песню из известного кинофильма “Бриллиантовая рука”, которую, впрочем, в видеопубликации исполняет она сама. Звезда 90-х совершает кружащиеся движения, периодически разбавляя их энергичным покачиванием бедер из стороны в сторону. На исполнительнице надето ярко-желтое платье и белые сапожки, а прическу красотка украсила бантом в тон наряду. Пышный подол платья певицы опускается лишь немного ниже ягодиц, открывая взору зрителя большую часть её ног. “Друзья! Всем желаю самого веселого весеннего настроения!” – таким оптимистичным слоганом сопроводила Распутина видео.

Стоит отметить, что часть фолловеров звезды сцены оценили предпочтенный хозяйкой аккаунта имидж не весьма лестно, напомнив ей как о не слишком юном возрасте, так и об определенных недостатках её нынешнего телосложения. Впрочем, абсолютное большинство поклонников не на шутку “зажглись” танцем любимицы, отметив её неувядающую красоту и позитивный неиссякаемый задор.



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