Пароль от карточки – Личное мнение

10.03.2021, 23:08, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Сын Натальи Королёвой и Сергея Глушко Архип надумал жениться. И не просто на девушке, а на танцовщице на шесте Мелиссе.

Нет, ну а что? И имя красивое, и ноги, вон, какие гибкие! Лицо, правда, пряником, но это даже и хорошо — будущая свекровь за свою примет:



Фото: Соцсети

За выбор профессии Мелиссу осуждать не хочу и не буду. Есть и такая профессия, чего уж там.

Сама девушка говорит о своём ремесле не без гордости. Оказывается, в нём тоже есть свои тонкости:

Я никогда бесплатно не садилась на колени, не давала потрогать грудь, лапать себя, прижиматься. Как правильно напоить мужчину, знают все стриптизерши: чтобы он был готов отдать тебе все свои деньги, но помнил пароль от карточки.

Меня волнует другой вопрос. Вот этот:



Фото: Соцсети

Да, вы всё правильно поняли: состояние рта девушки.

Я долго, заворожённо вглядывалась в эти зубы, и пришла к однозначному выводу: если бы я была мужиком, и у меня был член, я бы в такой рот его не сунула.

Зассала бы, хоть я и не из пугливых.

А тут — не просто сунул или не сунул, а домой к мамке привёл и жениться требует.

Не нужно этого делать. Наташа, не разрешай. Объясню, почему.

Мелисса, назвав себя в интервью «жадной стриптизёршей», раскрыла размер своего заработка в хорошие месяцы: 800 тысяч рублей.

Пожалуй, верю. Пусть не 800, а всего лишь 200.

Женщина, зарабатывающая такие — да, хоть какие! — деньги, но неудосужившаяся привести в порядок свой рот, крайне глупа. Глупа бездонно. Глупа непоправимо. Глупа до неприличия. Без единого шанса поумнеть.

По этой и только этой причине жениться на ней не нужно. Не потому, что Мелисса вертит жопой на шесте (в конце концов, папа у Архипа — тоже, знаете ли, не авиаконструктор), а потому, что глупая жена — тяжкое бремя.

У кого из вас — сыновья? Как выглядит для вас самый неприемлемый вариант невестки? Какую бы женщину точно не хотите видеть женой своего сына? Станете лезть, если не понравится? Почему?

—