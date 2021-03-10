Пароль от карточки – Личное мнение
10.03.2021, 23:08,
Разное
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Сын Натальи Королёвой и Сергея Глушко Архип надумал жениться. И не просто на девушке, а на танцовщице на шесте Мелиссе.
Нет, ну а что? И имя красивое, и ноги, вон, какие гибкие! Лицо, правда, пряником, но это даже и хорошо — будущая свекровь за свою примет:
Фото: Соцсети
За выбор профессии Мелиссу осуждать не хочу и не буду. Есть и такая профессия, чего уж там.
Сама девушка говорит о своём ремесле не без гордости. Оказывается, в нём тоже есть свои тонкости:
Я никогда бесплатно не садилась на колени, не давала потрогать грудь, лапать себя, прижиматься. Как правильно напоить мужчину, знают все стриптизерши: чтобы он был готов отдать тебе все свои деньги, но помнил пароль от карточки.
Меня волнует другой вопрос. Вот этот:
Фото: Соцсети
Да, вы всё правильно поняли: состояние рта девушки.
Я долго, заворожённо вглядывалась в эти зубы, и пришла к однозначному выводу: если бы я была мужиком, и у меня был член, я бы в такой рот его не сунула.
Зассала бы, хоть я и не из пугливых.
А тут — не просто сунул или не сунул, а домой к мамке привёл и жениться требует.
Не нужно этого делать. Наташа, не разрешай. Объясню, почему.
Мелисса, назвав себя в интервью «жадной стриптизёршей», раскрыла размер своего заработка в хорошие месяцы: 800 тысяч рублей.
Пожалуй, верю. Пусть не 800, а всего лишь 200.
Женщина, зарабатывающая такие — да, хоть какие! — деньги, но неудосужившаяся привести в порядок свой рот, крайне глупа. Глупа бездонно. Глупа непоправимо. Глупа до неприличия. Без единого шанса поумнеть.
По этой и только этой причине жениться на ней не нужно. Не потому, что Мелисса вертит жопой на шесте (в конце концов, папа у Архипа — тоже, знаете ли, не авиаконструктор), а потому, что глупая жена — тяжкое бремя.
У кого из вас — сыновья? Как выглядит для вас самый неприемлемый вариант невестки? Какую бы женщину точно не хотите видеть женой своего сына? Станете лезть, если не понравится? Почему?
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Источник: Лена Миро
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