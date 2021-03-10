Людей с афантазией невозможно напугать «страшилками»

10.03.2021, 23:06, Разное

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В новом исследовании, которое провели ученые из Австралии, участвовали 22 человека с афантазией и 24 человека с нормальной способностью к визуализации образов (контрольная группа). Добровольцам предложили посмотреть несколько роликов и прикрепили к их коже несколько специальных электродов. Известно, что кожа лучше проводит электричество во время переживаний сильных эмоций, в том числе страха.

Когда участники оставались одни в темной комнате, на экране появлялся текст разных «страшилок». Они начинались довольно нейтрально: «представьте, что вы лежите на пляже у моря» или «представьте, что вы летите в самолете». Постепенно сюжет становился все более тревожным: например, на горизонте появлялась темная вспышка, а самолет начинало сильно трясти. Ученые обнаружили у добровольцев контрольной группы изменения реакций кожи, характерные для испуга и тревоги. В то же время у людей с афантазией этих изменений на было.

Во второй части эксперимента добровольцам в обеих группах показали в темной комнате вместо текста серию фотографий: трупа, змеи с острыми клыками. На этот раз уровень страха был одинаковым у людей в обеих группах.

При афантазии люди не помнят, как выглядят предметы, но могут узнавать их

Исследователи уточнили, какие нарушения памяти есть людей с афантазией – редким расстройством, которое не позволяет воспроизводить зрительные образы в уме.

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«Наши результаты показывают, что афантазия не связана со снижением эмоционального интеллекта в целом. Визуальные образы являются усилителем любых эмоций», – сообщили ученые.

Ранее ученые пришли к выводу, что у людей с афантазией нарушено только зрительное представление различных образов. В то же время, у них в норме пространственная память, которая отвечает за ориентирование в пространстве. Аналогичное сочетание — отсутствие зрительных представлений, но нормальная пространственная память, — встречается у людей с врожденной слепотой. Они способны описать план знакомой комнаты, но не могут указать детали.