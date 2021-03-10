 

Стоимость биткоина превысила 57 тыс. долларов

10.03.2021, 22:58, Новости дня
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В ходе торговой сессии в среду стоимость биткоина достигала 57,337 долларов тыс. за штуку, свидетельствуют данные портала CoinDesk.

За последние сутки стоимость биткоина в ходе торговой сессии достигала 57,337 долларов тыс. за штуку. На 22.45 биткоин стоил 56,863 доллара за штуку, свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Напомним, 21 февраля стоимость биткоина побила исторический рекорд, превысив 58 тыс. долларов, однако уже 23 февраля стоимость биткоина обвалилась ниже 50 тыс. долларов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему биткоин стремительно растет и что скрывается за этим феноменом – крупнейшая в истории человечества пирамида или же уникальная ценность нового времени?



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