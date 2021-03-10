 

Госсекретарь США назвал условие смягчения санкций против Ирана

10.03.2021, 22:58, Новости дня
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Соединенные Штаты намерены пойти на смягчение санкций в отношении Ирана только после возвращения Тегерана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, посвященных внешнеполитическим приоритетам новой американской администрации во главе с президентом Джо Байденом. Конгрессмен Брэд Шерман (демократ, от штата Калифорния) спросил у Блинкена, готов ли он заверить законодательную ветвь власти США в том, что нынешнее американское правительство «до смягчения санкций» в отношении Ирана ожидает увидеть «поддающееся проверке соблюдение СВПД» со стороны Тегерана или движение последнего «посредством переговоров к полному соблюдению» ядерной сделки. «Да», – лаконично ответил шеф американской дипломатии. Шерман также поинтересовался у главы внешнеполитического ведомства США, может ли он гарантировать, что Вашингтон не пойдет на уступки Тегерану просто для организации переговоров должностных лиц США и Ирана. «Да, могу», – приводит ответ Блинкена ТАСС.

Накануне глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что новая американская администрация ждет от иранских властей конструктивных предложений в ответ на подтвержденную Вашингтоном готовность к переговорам по ядерной проблеме Тегерана.

Напомним, 1 марта постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила о готовности Вашингтона вернуться к ядерной сделке с Ираном. Днем ранее стало известно, что Тегеран отказался от прямых переговоров с США по ядерной сделке до получения гарантий снятия Вашингтоном санкций после предполагаемой встречи. 21 февраля МИД Ирана сообщил, что Тегеран изучает предложение Евросоюза о проведении неформальной встречи между участниками ядерной сделки и США. Перед этим Соединенные Штаты оповестили ООН, что отзывают прошение администрации Дональда Трампа о возобновлении санкций против Ирана. Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что Вашингтон готов вести переговоры с Ираном, но не удовлетворить его требования.



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