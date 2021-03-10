Замминистра Татарстана по ЧС заподозрили в должностных преступлениях

10.03.2021, 22:58, Новости дня

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана по подозрению в совершении должностных преступлений, сообщили в пресс-службе СК России.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего заместителя министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»)», – говорится в сообщении на сайте СК России.

По версии следствия, в 2013–2019 годы МЧС по Республике Татарстан заключило госконтракты с коммерческими организациями ООО «Спецлаб-Казань» и ООО «Территория безопасности» на выполнение работ по монтажу речевых сиренных установок системы оповещения населения на сумму более 56,7 млн рублей. Позже выяснилось, что, сговорившись с подозреваемым, представители вышеназванных организаций не исполнили условия контрактов и произвели работы с нарушением техзаданий, однако подозреваемый и другие неустановленные сотрудники МЧС по Республике Татарстан работы приняли.

«В результате не была обеспечена готовность и исправность комплексной системы экстренного оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в республике, а денежные средства растрачены и присвоены», – говорится в сообщении. Подозреваемый задержан. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

Напомним, по данным Генпрокуратуры, Татарстан оказался одним из лидеров среди российских регионов по числу зарегистрированных фактов взяточничества в 2020 году.