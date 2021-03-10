Монстр, утаскивающий под воду детей инуитов

10.03.2021, 22:48, Разное

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Мифология инуитов, и северных народов в целом, чрезвычайно самобытна и этим интересна, в ней встречаются большое разнообразие причудливых монстров и сложно сказать, на какой почве они могли возникнуть – людская фантазия или что-то реальное?

Калупалик (он же калупиллуит или каллупиллук) – монстр из мифологии канадских коренных народностей группы инуитов.

В наши дни это существо скорее считается чем-то вроде Бабайки, им пугают маленьких детей, чтобы они не подходили близко к открытой воде. Однако в древности о нем рассказывали легенды и сочиняли сказки.

Описания калупалика могут отличаться в зависимости от региона, однако все они сходятся в том, что по своей форме калупалик человекообразен. Иногда он носит одежду, иногда описывается как существо с голой зеленоватой и склизистой кожей и длинными волосами.

Калупалик любит охотиться на маленьких детей. Когда ребенок подходит к краю льдины и рядом с ним нет взрослых, калупалик выскакивает из воды и сажает ребенка в свою большую сумку или корзину, после чего ныряет с ним под воду.

Есть редкие истории о том, что подобным образом калупалик топит детей и потом поедает их, но чаще можно встретить рассказы про то, что калупалик просто уносит детей в свой мир и потом ребенка можно вернуть обратно живым и невредимым.

Чаще всего калупалик имеет неровную чешуйчатую кожу, покрытую какими-то наростами, а его глаза всегда смотрят вниз. Вместо большой сумки он может посадить ребенка в свой большой капюшон, куда легко влезает даже взрослый человек.

Да, иногда калупалик забирает и взрослых. По крайней мере его вмешательством инуиты нередко объясняют загадочные исчезновения опытных охотников, которые отправлялись плавать среди льдин.

Калупалик ни в коем случае не призрак и не что-то мистическое, его всегда описывали как материальное существо из плоти и крови. Более того, его даже при желании можно было выследить и убить. Были случаи, когда после убийства калупалика охотники пробовали есть его мясо, однако есть его было невозможным, а те кто съедал даже кусочек, потом страдали отравлением. Зато собаки могли есть мясо калупалика без всяких проблем.

Чаще всего заметить калупалик можно было возле приметной трещины во льдах или на плавучих льдинах. Летом они могли вылезать на берег и греться на камнях, как тюлени.

Из-за этого некоторые исследователи считают, что калупаликом древние инуиты называли какое-то животное из семейства тюленей. Возможно, что это был некий очень крупный тюлень, которому маленькие человеческие дети и в самом деле могли приглянуться как добыча.

Также есть версия, что за всем этим на самом деле стоят киты-убийцы (косатки), у которых есть очень хорошо отработанная охотничья тактика по нападению на животных, находящихся на краю льдин. Они начинают раскачивать льдину с помощью волн, создаваемых их движением в воде, после чего льдина переворачивается или раскалывается и добыча оказывается в воде.

Другое дело, что пока не было ни одного зафиксированного случая, чтобы косатки таким образом охотились на людей (взрослых или детей).

Калупалик очень хорошо плавает и производит много шума. Иногда он может вылезать на сушу и подбираться очень близко к домам людей. Говорить он не умеет, но может издавать громкие звуки "Виии-ви" или "а-ка-ту-ту-ту".

Следующая сказка про калупалика была записана исследователем Францем Боасом и опубликована в его книге "Центральные эскимосы":

"Жила однажды старуха с внуком в маленькой хижине. У них не было родственников и они были очень бедны. Только некоторые инуиты жалели их и приносили им мясо тюленей и жир для ламп.

Один раз они были очень голодны, и мальчик плакал. Бабушка сказала ему замолчать, но он не послушался. Она рассердилась и позвала калупалика, чтобы тот пришёл и забрал его с собой. Он немедленно явился и засунул мальчика в большой капюшон, в котором мальчик исчез почти мгновенно.

После этого у инуитов была успешная охота и много мяса. И тогда бабушка пожалела, что поторопилась и отдала мальчика калупалику и захотела, чтобы он вернулся. Она жаловалась на это инуитам и наконец-то один мужчина и его жена пообещали ей помочь.

Когда лёд стал прочным и возле берега приливной и отливной волной сформировались глубокие трещины во льду, мальчик выбирался на берег и сидел у трещин, играясь с кнутом из водорослей. Калупалик боялся, что кто-нибудь украдёт мальчика и привязал его к верёвке из водорослей, конец которой держал в руках.

Инуиты увидели мальчика и пошли к нему, а тот, как только увидел, что к нему подходят, запел: "люди идут, один в двойной одежде, а второй в одежде из лисьей шкуры". Услышав это, калупалик потянул за верёвку и мальчик исчез. Он не хотел возвращаться к бабушке, которая обижала его.

Спустя некоторое время инуиты снова увидели мальчика, сидящим у трещины. Как можно более осторожно они начали подходить к нему, привязав куски оленьей кожи к подошвам, чтобы он их не услышал. И когда мальчик был уже почти на расстоянии вытянутой руки, он опять начал петь: "люди идут, один в двойной одежде, а второй в одежде из лисьей шкуры". И снова калупалик потянул за верёвку, и мальчик исчез.

Ну мужчина и женщина, однако, не сдавались. Они решили подождать у трещины и один раз, когда мальчик только показался из воды, они выпрыгнули из-за ледяной глыбы, за которой прятались, перерезали верёвку до того, как он успел предупредить калупалика, и увели его к жилищам. Мальчик остался жить у них и стал великим охотником."

Любопытно, что в этой сказке калупалик даже не показан как зло, злом тут выглядит бабушка, решившая избавиться от ребенка.

В древности увидеть калупалика, судя по всему, было обычным делом, однако уже в конце 19 века инуиты считали встречу с ним большой редкостью. Либо калупалика просто перебили охотники, либо (если это было просто редкое животное) он сам вымер из-за смены климата или других причин.