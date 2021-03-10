Таинственные живые меховые шарики на двух ножках появились в доме

10.03.2021, 22:45, Разное

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Живые меховые шарики, размером с мячик для бейсбола видела не только автор этой истории, но и ее бабушка.

Они обитали в доме ее бабушки и могли как показываться человеку, так и внезапно исчезать. У шариков были две тоненькие ножки.

Эту историю на днях рассказала пользовательница сайта Реддит из США с ником "faeoblivion". Случилось это в ее детстве.

"Когда мне было 12 или 13 лет и я гостила в доме моей бабушки, я увидела то, о чем потом почти забыла, и это была очень странная вещь.

Я уверена в том, что это был не сон (позже в комментариях к этому поста автор истории рассказала, что у нее никогда не было расстройства сна и каких-либо нарушений со сном и у членов ее семьи тоже ничего подобного не было).

Я находилась на втором этаже бабушкиного дома и как раз вышла из своей комнаты, чтобы пойти на кухню за содовой и перекусить. И возле лестницы я увидела большой пушистый (меховой) "шарик" размером с большой мяч для бейсбола.

Он был светло-розового цвета и не имел никаких особых отличительных черт, кроме того что выглядел просто как комок меха, у которого снизу были маленькие ножки (две ножки). И он шел на ножках, спускаясь вниз по лестнице.

Я встала на колени, чтобы получше рассмотреть эту вещь, потому что я была очень озадачена тем, как именно этот комочек меха перебирался с одной ступеньки на другую. Он спускался на одну ступеньку, потом еще на одну, еще ниже, и вскоре пропал из моего поля зрения.

Я подумала, что это очень странная штука и тут же побежала к бабушке в другую комнату, чтобы рассказать ей о том, что я только что увидела. (Позже выяснилось, что из своей комнаты бабушка через открытую дверь видела как ее внучка стояла на коленях возле лестницы и на что-то внимательно смотрела вниз, а потом кинулась бежать в ее сторону. То есть это точно не было сном).

Спустя несколько недель, а может и пару месяцев (трудно сейчас понять сколько там времени прошло) бабушка рассказала мне, что она тоже увидела существо, которое я ей описала в тот раз. Она рассказала, что видела комочек пуха, размером с мяч для бейсбола, у которого были маленькие ножки. Это существо заметило, что бабушка на него смотрит и тут же убежало прочь от нее.

Бабушка увидела это существо когда убиралась в своей комнате, она случайно обернулась и посмотрела на дверной проем, увидев там этот шарик с ножками. Существо скрылось за углом и пропало.

Моя бабушка не из тех, кто может сочинять такие вещи ради того, чтобы подшутить над детьми, особенно с учетом, что я была уже не маленькой, все-таки мне было 12-13 лет.

Я реально что-то видела и я не сумасшедшая, кроме того позже в том же году и я и моя бабушка снова видели эти странные меховые шарики с ножками. Позже я нашла на YouTube канал некой Марции Бисойнин (Marzia Bisognin) и там было видео, в котором она рассказывала о том, что видела таких же существ, что и мы. Только ее шарик с ножками был оранжевого цвета.

Кто-нибудь еще видел таких существ? Может быть они подходят под описания народного фольклора или городских легенд?"

Добавление от автора истории в комментариях к этому рассказу:

1) Самое интересное было, что я никогда не пугалась, когда видела их. Просто была сбита с толку, удивлена и очарована. Я надеялась, что это доброжелательные духи (как в мультсериале "Хильда").

2) У них были тонкие согнутые ножки и двигались они очень бодро. То есть из шарика снизу буквально торчали две очень тоненькие как нити ножки, как палочки. Без ступней.

3) Шарик точно не катился, а именно шел на своих ножках.