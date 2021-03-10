Война проснулась

10.03.2021, 22:40, Разное

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С нового года перемирие на Донбассе — скорее фигура речи, чем реальность.

Артиллерийские обстрелы все чаще задевают окраины населенных пунктов, снайперы работают на поражение… Перемирия не увидели и послы ЕС в Украине, которые побывали на линии разграничения вместе с президентом Зеленским, по его инициативе. («Новая» подробно рассказывала о поездке.) Следом туда же отправился председатель Европейского совета Шарль Мишель. Один из двух дней официального визита он провел на подконтрольной Киеву части Луганской области.

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Информационные агентства привели слова Зеленского на совместном брифинге с главой ЕС:

— Буду благодарен за дальнейшую мобилизацию давления Европейского совета на Россию. Украина желает мира и пытается его достигнуть политико-дипломатическим путем. И мы сможем сделать это только вместе, ощущая международную поддержку и вашу поддержку как председателя ЕС, ради стабильности и безопасности на европейском континенте. Благодарю за ваше присутствие на Донбассе. Это сильный сигнал, — сказал глава государства. И заключил: — Уверен, что в конце марта Европейский совет будет иметь жесткую позицию относительно российской агрессии против Украины.

Не менее определенно высказался глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент страны Леонид Кравчук:

— Украина должна быть в НАТО. Другого варианта нет, поскольку мы защищаем свою независимость от российского агрессора. Надо делать то, что предусмотрено планом НАТО, выполнять пакеты, предусмотренные для Украины, чтобы в скором времени войти в состав (Альянса).

Об ухудшении ситуации свидетельствуют и еженедельные заседания СНБО, где в закрытом режиме слушают доклады Генштаба и разведки.

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В информационном телерадиопространстве тоже очевидна ротация приоритетов. Новости с «коронавирусных фронтов» опять уступили первое место официальным сводкам Операции объединенных сил (ООС, в прошлом АТО).

Сведения публичны, обновляются ежесуточно, утром и вечером. О нарушениях украинская сторона СЦКК (полное название — Совместный центр контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии размежевания сторон, российские представители не участвуют в работе с конца 2017 года) извещает Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине.

Снайперы работают, «Гвоздики» в кустах

Сводки начинаются традиционно: «Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников…» Все реже теперь обходится без раненых либо убитых.

«…28 февраля, в районе проведения ООС, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Пищевик российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из 120-мм минометов, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия. Вследствие обстрелов погиб один украинский воин. Командование Операции выражает искреннее и глубокое сочувствие семье погибшего воина. (Фамилии и звания погибших называют на следующий день, после того как будет уведомлена семья. — О. М.)

В районе населенных пунктов Широкино и Водяное, что на Приазовье (в октябре 2020-го «Новая» опубликовала серию репортажей из этих мест, где начала активно возрождаться мирная жизнь. — О. М.), оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… В ответ на обстрелы противника наши воины открывали огонь».

«…1 марта, в районе ответственности оперативно-тактической группы «Восход», неподалеку от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты вели прицельный огонь из автоматических станковых пулеметов, а близ Павлополя — еще и из станковых противотанковых гранатометов. На этом же направлении, вследствие подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве, один военнослужащий ВСУ получил боевое ранение, еще восемь — боевые травмы. Все оперативно доставлены в лечебное учреждение…

Вооруженные формирования РФ и далее мешают работе СММ ОБСЕ. 28 февраля мини-беспилотник Миссии подвергся воздействию (глушению сигнала) вблизи населенного пункта Ясиноватая. Во время патрулирования неподконтрольных правительству Украины территорий СММ ОБСЕ зафиксировала 12 единиц вооружения и военной техники, которые размещены с нарушениями установленных линий отведения…»

«3 марта… Сегодня СМИ ОРДЛО распространили сообщение о получении разрешения так называемой «народной милицией» на ведение «упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек украинской армии». Украинская сторона СЦКК напоминает, что подобного рода заявления являются откровенными провокациями, направленными на оправдание наемниками обстрелов позиций ВСУ».

«5 марта… Вооруженные формирования РФ и их наемники передислоцируют запрещенные Минскими соглашениями вооружение и военную технику и размещают их с нарушением линии разведения. 6 танков Т-72Б и 3 самоходных гаубицы 2 С1 «Гвоздика» вооруженных формирований РФ размещены с нарушением линии разведения на полигоне вблизи населенного пункта Новоселовка… В предместье населенного пункта Марьинка российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел наших позиций из снайперского оружия. Вследствие этого один украинский воин получил огнестрельное ранение. Состояние раненого — тяжелое».

«6 марта… Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников, о чем идет речь в Отчете СММ ОБСЕ номер 52.2021 от 5 марта… Патруль Миссии зафиксировал 8 танков оккупантов, размещенных за линиями отведения, но вне мест, выделенных для содержания вооружения на временно оккупированных территориях Луганской области. В районе полигона близ села Мирное — 5 танков, и 3 танка неподалеку от населенного пункта Круглик».

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

В сводках ООС упоминают о медийных провокациях «той» стороны, предваряющих очередную драматическую страницу войны.

«2 марта… Продуцирование заведомо постановочных и неправдивых новостей уже стало визиткой СМИ вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Утром 1 марта, для формирования фейковых репортажей, представители вооруженных формирований РФ закрыли район провокаций для СММ ОБСЕ и не пропускали их туда на протяжении пяти часов.

В период между 15.15 и 15.43 команда Миссии зафиксировала 33 взрыва неизвестного происхождения ориентировочно за 2–5 км на запад, северо-запад и север. Именно этого и добивались организаторы фейковых новостей. Сразу после фиксации взрывов патруль СММ ОБСЕ, не дождавшись разрешения на пересечение линии разграничения, вернулся на неподконтрольную правительству Украины территорию в г. Донецк. В это самое время со стороны вооруженных формирований ОРДЛО тиражировались фейки об обстрелах населенных пунктов Оленовка и Старомихайловка. При этом ВСУ обвиняли в применении минометов калибра 120 мм и 82 мм. Сфабрикованная картинка разрушенных зданий и обесточенных двух населенных пунктов из-за попадания в электроподстанцию заполонила все сайты и телеграм-каналы, подконтрольные оккупационной власти ОРДЛО…

Подчеркиваем: ВСУ не имеют никакого отношения к обстрелам и взрывам, о которых твердят в ОРДЛО».

«Свободу передвижения снова ограничивали»

Официальный сайт Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине также размещает ежедневные и оперативные отчеты. Они лаконичны, выдержаны в нейтральной лексике, с рефреном, повторяющимся регулярно: «Свободу передвижения Миссии по-прежнему ограничивали». Изложение текущих событий нейтрально до невозможности понять, какая же из сторон мешает представителям ОБСЕ выполнять свои функции. Но в материалах по итогам 2020-го указано: «Миссия почти 850 раз сталкивалась с ограничениями свободы передвижения, которые не были связаны с наличием мин и неразорвавшихся боеприпасов. Около 96 процентов таких ограничений произошли в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей». Тенденция вряд ли изменилась.

Иногда члены мониторинговой группы прибегают к формулировкам, что дают основания для вывода: ожесточились все. В отчете номер 48.2021 от 1 марта, в частности, сказано: «…СММ зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода по обе стороны от линии соприкосновения в Донецкой области. Миссия способствовала установлению локального режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения возможности проведения техобслуживания и функционирования жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры».

В сводке ООС за то же число, где речь идет о серии «взрывов неизвестного происхождения», отмечено — боевики пять часов кряду не впускали патруль ОБСЕ в район провокаций, пока он не вернулся в Донецк.

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Оперативный отчет СММ ОБСЕ от 1 марта подтверждает трактовку украинской стороны: «…Патруль Миссии в составе 6 сотрудников на 3 автомобилях прибыл на блокпост вооруженных формирований возле н.п. Оленовка (неподконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка) для пересечения в направлении подконтрольных правительству районов. В 11.02, когда патруль пребывал на блокпосте, член вооруженных формирований подошел к сотрудникам СММ и сказал, что следует открыть двери и багажники автомобилей Миссии для проведения визуального осмотра, после чего им разрешат проследовать дальше, в подконтрольные правительству районы. Патруль отказался это сделать, наблюдателей попросили подождать…» Оперативный текст обрывается отточием. Впрочем, финал известен — обээсешников развернули в сторону Донецка.

Ежедневный отчет номер 49.2021 от 2 марта зафиксировал 150 нарушений прекращения огня в Донецкой области, в Луганской, по данным миссии, сутки прошли спокойно. 4 марта (отчет номер 51.2021) огонь открывали 102 раза, миссия обнаружила вооружение, размещенное в нарушение линий отвода в неподконтрольном правительству районе Донецкой области. В отчете номер 54.2021, опубликованном 8 марта, сказано, что «за период с вечера 5 марта до вечера 7 марта в Донецкой области СММ зафиксировала 106 нарушений режима прекращения огня».

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В минувшем году, судя по графикам, опубликованным Миссией, количество нарушений режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения уменьшилось в сравнении с 2019-м на 55%.

Большинство нарушений было связано с проведением учений с боевой стрельбой, 77% из которых произошли в неподконтрольных правительству районах, 13% — в подконтрольных. Тогда же обнаружили, в основном при помощи беспилотников, 1800 единиц вооружения, размещенного в нарушение согласованных линий отвода. 77% из них — в районах, неподконтрольных правительству Украины, 13% — на подконтрольной территории.

Сейчас проведение учений осталось в прошлом…

Ольга Мусафирова

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