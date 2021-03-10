 

В Киевской области задержали второго подозреваемого в изнасиловании 19-летней девушки

10.03.2021, 22:32, Новости дня
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Полицейские Киевской области 10 марта разыскали второго подозреваемого в изнасиловании 19-летней девушки. Об этом сообщала пресс-служба полиции области на странице в Facebook.

“Немалую роль в задержании сыграли граждане, которые помогли полицейским выйти на след подозреваемого. Благодаря кропотливой работе, профессионализму и помощи неравнодушных граждан полицейские оперативно установили местонахождение подозреваемого и задержали его”, – заявили правоохранители.

Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет.

По данным правоохранителей, двое мужчин изнасиловали 19-летнюю жительницу Киева. Одного из злоумышленников задержали ранее. 9 марта суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, сообщили правоохранители.

Пресс-служба полиции в Facebook 9 марта сообщала, что в Бучанское районное управление поступило сообщение от жительницы Киева о том, что двое неизвестных мужчин ее изнасиловали. Девушка вызвала такси, перепутала машины и села в автомобиль к незнакомым ей мужчинам. Злоумышленники привезли потерпевшую к себе домой в село Белогородка, после чего воспользовались беспомощным состоянием девушки и изнасиловали ее, заявляли в полиции.

Правоохранители рассказали, что одним из злоумышленников, которого задержали первым, оказался 42-летний гражданин Азербайджана. По словам полиции, второго злоумышленника зовут Ильгар.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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