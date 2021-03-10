Рожкова рассказала, коммуницирует ли с главой НБУ

10.03.2021, 22:32, Новости дня

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Первая замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова рассказала в интервью НВ, которое вышло 10 марта, что общается с главой НБУ Кириллом Шевченко только по рабочим вопросам.

“У нас правление происходит регулярно в Zoom, два раза в неделю, поэтому регулярно два раза в неделю на правлении в Zoom мы видимся. Кроме того, есть комитеты финансовой стабильности, монетарные комитеты, они тоже дистанционные. В рамках коллегиальных органов. Мы общаемся в рамках обсуждения вопросов. Если возникают какие-то вопросы и я что-то комментирую, он что-то комментирует, это не значит, что мы коммуницируем с ним”, – сказала Рожкова.

В октябре 2020 года Рожкова заявляла, что больше месяца не общалась с Шевченко.

2 октября совет НБУ объявил выговор Рожковой и замглавы НБУ Дмитрию Сологубу и выразил недоверие. Причиной такого решения в НБУ назвали “нарушение распорядительных актов НБУ, кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований Кодекса законов о труде”.

Рожкова сказала, что причиной выговора может быть ее и Сологуба общение со СМИ. “Ничего крамольного, что бы шло вразрез с “генеральной линией партии”, не озвучивалось. Мы говорили, что независимость НБУ – это о коллегиальности. Что новой команде нужно немного времени, чтобы сработаться. И все в таком духе. Не верите, что в 2020 году могут объявлять выговор за общение со средствами массовой информации? Я тоже до конца не верила, что цензура дошла до стен Национального банка. Но чему удивляться, если решение принималось “ночью нагло топором”, – заявила она.

Сологуб назвал дикостью объявление выговора и недоверия ему и Рожковой. В интервью “Интерфакс-Украина”, вышедшем 24 сентября, он говорил, что Киев потерял возможность получить два транша МВФ до конца года, поэтому нужно стараться получить один.

Комментируя выговор Рожковой и Сологубу, Данилишин сказал, что “некоторые пытаются навязывать обществу личные взгляды”.

Член совета Виталий Шапран назвал действия совета НБУ “педагогическими” и сказал, что объявление недоверия и выговор не означают увольнения Рожковой и Сологуба. “Если они изменятся, будут искать наши голоса, будут работать, подойдут к нам, объяснят свою позицию, например, то все возможно в дальнейшем”, – заявил Шапран.

В МВФ отреагировали на объявление выговора Рожковой и Сологубу. Постоянный представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман напомнил, что критерии управления Нацбанком Украины были разработаны в консультациях со специалистами МВФ, и призвал придерживаться их.

По словам главы Нацбанка Кирилла Шевченко, выговоры Рожковой и Сологубу были сделаны за нарушение политики коммуникаций.

После выговора Рожкову лишили ряда полномочий по регулированию банковской сферы. Сама Рожкова считает, что решение о перераспределении полномочий “не соответствует лучшим мировым практикам”.

О подаче исков Рожковой и Сологубом Окружной административный суд Киева сообщил 24 декабря. В суде рассказали, что ОАСК просят признать противоправными и отменить решения совета НБУ за октябрь 2020 года об оценке действий Рожковой и Сологуба, а также отменить решение о нарушении ими трудовой дисциплины.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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