Штаб Тихановской представил проект конституции Беларуси

10.03.2021, 22:32, Новости дня

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Штаб лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской представил проект новой конституции страны. Об этом сообщает TUT.BY.

Главное отличие предложенного проекта от действующей сейчас конституции – переход государства с президентской формы правления на парламентскую: именно парламент будет назначать премьер-министра, утверждать правительство, принимать законы и постановления.

“Правительство, в свою очередь, будет отчитываться перед парламентом. Президент в этой системе будет выполнять представительские функции: представлять страну на международной арене, выступать арбитром между парламентскими фракциями в ситуациях, когда они не смогут сами договориться о составе правительства, и ряд других”, – заявил член рабочей группы по формированию проекта конституции Валерий Жураковский.

Также, согласно проекту:

президент не сможет находиться на своем посту дольше двух сроков (10 лет);

будут созданы независимая судебная система и Национальный совет правосудия;

Нацбанк будет независим от правительства;

смертную казнь запретят;

два государственных языка с расширением сферы использования белорусского языка;

изменится местное самоуправление – руководителей исполкомов будут назначать депутаты, избранные жителями районов;

государственным флагом будет бело-красно-белый флаг оппозиции (БЧБ), а гербом – погоня (герб Республики Беларусь в 1991–1995 годах).

В качестве государственных языков названы белорусский и русский, но при этом предполагается, что государство “осуществляет меры по расширению использования белорусского языка для последующего придания ему в конституции статуса единственного государственного языка”.

Представитель Тихановской по вопросам конституционной реформы Анатолий Лебедько отметил, что сейчас перед рабочей группой стоит задача обсудить предлагаемые изменения с как можно большим числом белорусов. Этим группа планирует заниматься весной и летом, “чтобы к осени у нас был документ, который можно отправлять на голосование”.

На сайте новой конституции авторы проекта подчеркивают, что главный закон страны не может быть предметом торга, обмана и политических манипуляций. “Поэтому конституция может быть принята только после ухода [Александра] Лукашенко. И обсуждаться она должна не с отобранными одним человеком “делегатами” закрытых собраний, а с народом Беларуси”, – говорится на сайте.

Лукашенко также занимается подготовкой к изменению конституции. По его словам, новый проект главного закона будет доработан в течение 2021 года, а на референдум его вынесут в начале 2022 года. Лукашенко убежден, что Беларусь должна оставаться президентской республикой.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию, а уже после этого провести новые выборы.

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