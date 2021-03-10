В больнице Хмельницкой области произошел пожар. Эвакуировали семь пациентов и 16 работников медучреждения

10.03.2021, 22:32, Новости дня

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В Шепетовской районной больнице Хмельницкой области 10 марта произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

“10 марта в 15.00 на пункт связи службы спасения “101” поступило сообщение о пожаре, возникшем на кровле хирургического отделения Шепетовской центральной районной больницы. Сообщив о возгорании, работники лечебного учреждения сразу приступили к эвакуации больных”, – говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, на момент прибытия первых пожарных горело 20 м² кровли. Спасатели совместно с персоналом эвакуировали из помещений двухэтажного здания семь пациентов и 16 работников медучреждения и с помощью автолестницы подали стволы на тушение кровли.

“Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания и зрения. Благодаря оперативности и слаженным действиям работников ГСЧС возгорания удалось быстро ликвидировать и предотвратить дальнейшее распространение пламени помещений больницы,– добавили в ведомстве.

Пожар локализировали в 15.18, а окончательная ликвидировали в 16.15, отметили спасатели.

В результате пожара никто не пострадал. Причину возгорания сейчас выясняют специалисты, добавили в ГСЧС.

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