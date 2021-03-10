Рябошапка о возможном назначении главой НАБУ: Я не вел и не буду вести переговоры, пока Сытник на своем посту

10.03.2021, 22:32, Новости дня

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Экс-генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка считает провокацией против президента Владимира Зеленского попытку народных депутатов уволить директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника. Об этом Рябошапка заявил в интервью изданию “Бабель”, опубликованном 10 марта.

Рябошапку попросили прокомментировать информацию о возможном его назначении главой НАБУ.

“Это провокация с целью подставить нашего президента, – ответил экс-генпрокурор. – Несколько недель назад в Европарламенте заявили об эффективности НАБУ. На этой неделе в Украине с визитом был председатель Европейского совета Шарль Мишель. И в это же время в Раде снова собирают подписи, чтобы снять Сытника. Это создает негативный фон для переговоров Европейского совета с президентом”.

Рябошапка заявил, что пока Сытник глава НАБУ – он никаких переговоров вести не планирует.

“Если же говорить о моем назначении, то я не вел и не буду вести переговоры до тех пор, пока Артем Сытник остается на своем посту — это до 16 апреля 2022 года. Принципиально нет”, – подчеркнул он.

Политтехнолог Катерина Одарченко, ссылаясь на источники в американском истеблишменте, 2 марта в блоге на сайте “Цензор.НЕТ” высказала мнение, что Рябошапка может сменить Сытника на посту директора НАБУ. По ее словам, кандидатура Рябошапки устраивает Запад, так как он не приближен ни к одной из политических групп Украины.

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

15 февраля 2021 года в Верховной Раде зарегистрировали проект закона №5070 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции Украины”. В случае, если документ будет принят, Сытник может быть уволен.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что утверждение законопроекта было вызвано “дырой в законодательстве и статусе НАБУ”. Министр сказал, что ее закрытие – одно из условий сотрудничества с МВФ. Он признал, что законопроект в МВФ не поддержали. Проект закона о НАБУ, инициированный Кабмином, предоставляет Нацбюро статус органа исполнительной власти и вводит новую процедуру избрания директора НАБУ, сообщил Малюська. Он подтвердил, что срок работы Сытника сократят.

2 марта директор Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин говорил, что в Верховной Раде начали сбор подписей для проведения внеочередного заседания, на котором планируют рассмотреть вопрос увольнения Сытника.

Рябошапка проработал на должности генпрокурора полгода. Зеленский назначил его генпрокурором 29 августа 2019 года. 5 марта 2020 года Верховная Рада приняла постановление о недоверии ему. Зеленский заявлял тогда, что Рябошапка не показал результат.

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