Гулявшую по улицам Подмосковья рысь удалось поймать

10.03.2021, 22:30, Разное

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В подмосковных Химках удалось поймать 25-килограммовую рысь, которая в среду ходила по улицам города и заставила жителей изрядно понервничать. Грозный зверь на деле оказался полугодовалым котёнком.

Ведущий специалист по надзору за отловом бездомных животных в Химках Руслан Ужов отметил, что рысь явно была домашней: у неё были подстрижены когти и сточены зубы. У зверя обнаружили ушиб брюшной стенки, однако в целом его состояние не вызывает опасений. Рысь отправили в ветеринарную клинику, сообщает “Радио 1”.