Учёные нашли идеальное сочетание овощей и фруктов для снижения риска смерти

10.03.2021, 22:28, Разное

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Американские учёные в ходе исследования с участием 100000 человек нашли идеальное сочетание овощей и фруктов для снижения риска смерти. Это 5 порций в день.

По оценкам международных экспертов ежедневно нужно употреблять в пищу 2 порции фруктов и 3 порции овощей. Исследование проводилось в течение 30 лет. Учёные доказали, что для здоровья полезны листовая зелень, морковь, соевые бобы, брокколи, помидоры, груши и яблоки, цитрусовые и ягоды, а вот крахмальные овощи, в том числе кукуруза и картофель, и фруктовые соки не оказывают положительного влияния на организм.

Такой рацион снизил риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, сахарного диабета и болезней дыхательной системы. Учёные подтвердили эти результаты, детально изучив данные 26 других исследований с участием более двух миллионов человек.

Также медики рекомендуют не только употреблять растительную пищу, но и вести здоровый образ жизни. Очень важно регулярно заниматься физическими упражнениями, к примеру, плаванием и ходьбой, а самое главное – отказаться от курения и спиртных напитков.

Источник: inosmi.ru