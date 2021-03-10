Сексолог Стуров назвал опасные для потенции напитки

10.03.2021, 22:28, Разное

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Сексолог Виктор Стуров назвал напитки, которые негативно сказываются на потенции. По его словам, на снижение тестостерона у мужчин отрицательно влияют энергетики и пиво.

В последнее время мужчины употребляют много энергетиков. Как следствие, у них развивается синдром хронической усталости и сезонной астении. Также у представителей сильного пола наблюдается дефицит витаминов. Люди пьют энергетики в качестве допинга, но мало кто задумывается, что такая привычка негативно отражается на продуцировании тестостерона.

Для мужского организма еще большую опасность представляет пиво, поскольку там содержатся женские гормоны. Частое употребление данного напитка нередко приводит к дисбалансу данных веществ, а представители сильного пола становятся сексуально инфантильным.

Источник: info.sibnet.ru