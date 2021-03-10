 

Британски штамм коронавируса оказался на 100% смертоноснее обычного

10.03.2021, 22:28, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Британский штамм коронавируса B.1.1.7 оказался на 100% смертоноснее обычного. Он также способен лучше передаваться и представляет серьёзную угрозу для всего мира.
Именно об этом рассказали исследователи из Университета Джона Хопкинса. Они сравнили уровень летальности от обычного SARS-CoV-2 и B.1.1.7. В первом случае смертность составила 141 пациент из более чем 54 тыс., а вот на счету второго зафиксировано 227 смертельных исхода. При этом ему не свойственен главный симптом китайского штамма – потеря обоняния. В случае с британским он менее выраженный, а вот усталость и кашель, сопряженный с повышением температуры и изменения вкусовой чувствительности, как и раньше, являются главными симптомами.

Помимо повышенного уровня смертности, B.1.1.7 приобрёл и другие неприятные побочные эффекты. Изучения показывают, что в его генетическом коде образовались 23 новых мутации, что довольно много. Это позволило вирусу более эффективно распространятся, повысив его заразность на 40-70%.

Источник: expert.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.09 / Прилучный посмеялся над видеоблогом Муцениеце с откровениями о разводе

03.09 / Мнение: Минкульт потратил 300 млн рублей на гигантский фаллос из золота

26.12 / В Госдуме раскритиковали Зеленского за слова о мобилизации в случае войны с Россией: Очков себе не добавил

09.02 / Речь президента Байдена о месте Америки в мире

20.08 / Больше половины выручки от продаж smart-часов принадлежит Apple

13.12 / А что ей оставалось, если не поверить? – Личное мнение

26.11 / Заклятые врачи

08.09 / Мнение: В Минске задержали Колесникову

01.08 / Мнение: Митинг под дождем

07.02 / Мнение: Внебрачные дети Репина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска