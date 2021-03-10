Британски штамм коронавируса оказался на 100% смертоноснее обычного

10.03.2021, 22:28, Разное

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Британский штамм коронавируса B.1.1.7 оказался на 100% смертоноснее обычного. Он также способен лучше передаваться и представляет серьёзную угрозу для всего мира.

Именно об этом рассказали исследователи из Университета Джона Хопкинса. Они сравнили уровень летальности от обычного SARS-CoV-2 и B.1.1.7. В первом случае смертность составила 141 пациент из более чем 54 тыс., а вот на счету второго зафиксировано 227 смертельных исхода. При этом ему не свойственен главный симптом китайского штамма – потеря обоняния. В случае с британским он менее выраженный, а вот усталость и кашель, сопряженный с повышением температуры и изменения вкусовой чувствительности, как и раньше, являются главными симптомами.

Помимо повышенного уровня смертности, B.1.1.7 приобрёл и другие неприятные побочные эффекты. Изучения показывают, что в его генетическом коде образовались 23 новых мутации, что довольно много. Это позволило вирусу более эффективно распространятся, повысив его заразность на 40-70%.

Источник: expert.ru