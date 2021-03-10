 

Мнение: Упреждающий киберудар?

10.03.2021, 22:20, Разное
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На прошлой неделе появилась информация, что администрация Байдена готовит ответные меры против России «за крупномасштабный взлом американских правительственных агентств и корпораций».

Речь шла об ответном ударе за взломом IT-компании SolarWinds, который позволил злоумышленникам проникнуть в американские компьютерные сети, в результате чего пострадали в общей сложности девять федеральных агентств и 100 частных компаний.
«Мы ответим на взлом SolarWinds, сочетая видимые и невидимые действия, — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в заявлении для телеканала CNBC. — Мы не будем публично обсуждать некоторые аспекты нашего ответа».

Официальные лица США заявили, что, по их мнению, за взломом IT-компании SolarWinds стояла российские хакеры.

А сегодня произошли сбои в работе сайтов Кремля, Госдумы, Роскомнадзора и ряда других министерств и ведомств. Сбои произошли также в работе YouTube, Google, «Яндекса» и МТС.

Возможно, что это случайное совпадение, но сбои начались после того, как Роскомнадзор объявил о замедлении работы Twitter из-за неудаления противоправного контента.

Вот я и думаю, может мы решили опередить США? Не ждать пока супостат нанесет по нам вероломный киберудар, а самим сокрушительно ударить?    Как в известной комедии?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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