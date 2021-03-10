Всё? Вылечили? – Личное мнение

10.03.2021, 22:18, Разное

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Где-то прочитала, что няню, отрезавшую голову 4-летней девочке, выписывают из московской психбольницы.



Фото: Соцсети

Проведя 4 года в лечебнице, Гюльчехра Бобокулова выходит на свободу. Так, что ли, получается?

Всё? Вылечили?

Психиатрическая экспертиза показала, что Бобокулова страдает шизофренией.

Детоубийца трясла возле метро отрезанной головой малютки. На допросе заявила, что убила девочку, чтобы отомстить Владимиру Путину. У себя на Родине, в Узбекистане, Гюльчехра уже проходила лечение от шизофрении, но при трудоустройстве в Москве она этот факт, конечно же, скрыла.

Как, по-вашему, такого человека можно вылечить раз и навсегда? Так, чтобы он не представлял ни малейшей опасности для общества. У нас ли, в Узбекистане — неважно, где.

Важно то, что человеку, отрезавшему кухонным ножом голову ребёнку, положившему эту голову в пакет и уехавшему с этим пакетом на такси к метро, ни при каких обстоятельствах не должен предоставляться шанс на возвращение в общество.

Такой человек должен провести жизнь либо в тюрьме, либо в психбольнице. Его нельзя вылечить. Ему нельзя поверить. Его нельзя отправить домой с предписанием пить таблетки и регулярно посещать психиатра.

А у нас, оказывается, можно!

У нас есть даже педофилы-рецидивисты: отсидел за изнасилование ребёнка, вышел, снова изнасиловал, снова сел. Таких случаев в нашей судебной практике — валом.

Где сейчас «скопинский маньяк», 4 года продержавший девчонок в подвале, на момент заточения одной из которых было 17, а другой — 14 лет?

Вспомните себя в 14 лет. А теперь представьте, что вас в этом возрасте запер в бункер изверг и продержал там 4 года. Взаперти. Без солнечного света. Избивая и насилуя.

Вот что говорится в характеристике маньяка, выданной ему в колонии:

По складу характера скрытен, хитер и лжив. В своем преступлении не раскаивается и не осознает общественной опасности содеянного.



Повторю вопрос: где теперь этот истязатель школьниц? Правильно: дома. Смотрит телевизор, отдыхает, наслаждается свежим воздухом, вкусно жрёт, срубив, по некоторым оценкам, 2 миллиона рублей на интервью после выхода на свободу.



Фото: Соцсети

Напомните: сколько лет вам нужно пахать, чтобы заработать такие деньги?

Вот и няня-детоубийца тоже может и интервью подавать, и денежки на этом порубить.

Что чувствуете?

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