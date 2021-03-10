Указ Зеленского о закрытии оппозиционных каналов обжаловали в ВС Украины

10.03.2021, 22:08, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины постановил открыть три производства об обжаловании указа Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о закрытии телеканалов «112 Украина», «NewsOne, ZIK, сообщила пресс-служба суда.

По данным пресс-службы, соответствующие решения суд вынес 9 марта. Так, открыто производство по иску ООО «ТВ Выбор». Дело назначено к рассмотрению на 6 апреля. Также открыто производство по административному делу по иску депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака об отмене указа в части применения к нему санкций. Дело назначено к рассмотрению на 15.00 мск 6 апреля. Кроме того, открыто производство и назначено судебное заседание на 15.00 мск 19 апреля по рассмотрению дела по иску ООО «Телерадиокомпания «Новые коммуникации», передает ТАСС.

Накануне Зеленский заявил, что в Киеве намерены добиться блокирования вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и «Зик», в отношении которых власти Украины ввели санкции, на платформе YouTube.

Напомним, в феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении пятилетних санкций. Программы этих каналов стали доступны для просмотра только на YouTube. Зеленский объяснил закрытие оппозиционных телеканалов борьбой с пропагандой.

В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и решили начать процедуру импичмента. Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Владимиром Зеленским полномочий президента Украины. 4 февраля в Верховный суд Украины поступило два иска с требованием отменить указ Зеленского о закрытии оппозиционных каналов. 12 февраля оппозиционный украинский телеканал Zik обратился в Верховный суд с требованием признать остановку эфирного вещания противоправным.

В Евросоюзе, комментируя запрет телеканалов, заявили, что усилия Украины по защите от дезинформации являются законными. Зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа предположил, что решение о закрытии оппозиционных украинских телеканалов сделано на фоне обострения ситуации в Донбассе. Президент Владимир Путин указал, что закрытие каналов является проявлением двойных стандартов в понимании свободы слова.