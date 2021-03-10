Мнение: С ног на голову

10.03.2021, 22:00, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Люди часто подтверждают свои мысли какими-то афоризмами.

Но в этих афоризмах все нередко перевернуто с ног на голову.

Любимое занятие людей – взять верную мысль и перевернуть с ног на голову.

Переворот с ног на голову совсем не случайное действие и происходит не от тупости. Во всяком случае не только от тупости.

Ноги и голова – это символ иерархии. Голова первична, ноги вторичны. Голова рулит, ноги подчиняются.

Когда человек переворачивает что-то с ног на голову, он меняет это местами, он назначает главным то, что должно подчиняться.

Это далеко не случайный перевертыш, это бунт против порядка, в котором наверху всегда интересы общества, а внизу личные, наверху традиция, а внизу мода, наверху то, что проверено временем, а внизу эксперимент, наверху духовные цели, а внизу материальные.

Есть совершенно четкая иерархия, что вверху, что внизу. Эта иерархия существует объективно. От понимания ее полностью зависит ваше продуктивное поведение (рост ОЗ) и счастливая жизнь (высокий уровень спонтанности). И если вы хотя бы раз эту иерархию поймете и примете, вы никогда ничего не будете переворачивать с ног на голову, ни сознательно, ни случайно. Вы будете видеть, что это – небо и земля, что перепутать это невозможно.

Смотрите конкретные примеры таких искаженных цитат.

“Цель оправдывает средства”

Эту фразу приписывают то Макиавелли, то даже Сталину (на которого валят все), то просто считают народной мудростью.

На самом деле, в оригинале фраза звучала принципиально иначе. “Если цель – спасение души, то такая цель оправдывает средства”. И автор ее – основатель ордена иезуитов, И. де Лойла.

Обратите внимание, как понравилось людям считать любую свою цель оправдывающей любые средства.

“Любая кухарка может управлять государством”.

Фразу приписывают Ленину, однако он сказал совсем другое. В статье “Удержат ли большевики власть?” он писал, что чернорабочий и кухарка не могут управлять государством, и поэтому пролетариат власть не удержит, если не научится делу управления государством. Ленин писал, что нельзя быть утопистами и обучение надо начать как можно скорей.

Почему фраза была перевернута с ног на голову?

Очень хотелось считать, что нет разницы между теми, кто управляет государством, и теми, кто варит суп.

А разница велика и, чтобы ее преодолеть, кухарке нужно много учиться.

“Исключение подтверждает правило”

Многие употребляют эту фразу в значении “правил нет”. Ведь если исключение – то же самое, что и правило, значит это “правило” и везде хаос.

В реальности Цицерон сказал, что “существование исключений из правил подтверждает существование правил”. Это совсем другая мысль.

А вот фраза, которая приписывается Достоевскому.

«Русские — народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения»

На самом деле Достоевский писал, что “Европейцы нас считают скорее варварами, которые блуждают по Европе и ищут, что можно разрушить, уничтожить ради развлечения”.

Почему эта фраза была перевернута с ног на голову? Чтобы оправдать инфантильную привычку жаловаться на родителей и на все, из чего человек вышел, что его произвело на свет. Клевета на родителей и на собственный народ – важный акт для любого эгоцентрика. Так он утверждает идею, что никакой иерархии нет, он сам по себе, в центре мира, и никому ничего не должен, может служить только своим хочу.

Или вот еще.

“Изменись и мир тоже изменится”.

Эту фразу приписывают Махатме Ганди.

Однако Махатма сказал совсем другое.

“Если хочешь изменить мир, изменись сам”.

Эгоцентрику кажется, что мир послушно следует за ним и сразу же изменится, как только изменится он.

На самом деле Ганди предлагал начать изменения с той части мира, которой являешься ты сам.

Он не обещал никаких послушных изменений мира. Мир – не то, что подчиняется человеку.

Подобную фразу говорили еще несколько известных людей. Но у всех она звучала иначе, чем полюбилась в народе.

Сенека сказал, что если нельзя изменить мир, надо изменить свое отношение к этому.

Нечто противоположное идее, что мир только и ждет ваших изменений.

Чуть позже я покажу письмо, в котором заметно, как неверное понимание мысли об изменении мира мешает поправить локус контроля и снять корону и не дает решать проблему.

А вам предлагаю привести другие искаженные цитаты, где идея перевернута с ног на голову.

И поясняйте, в чем перевертыш.