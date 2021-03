“Модель, модель” – какая она нахрен “модель”? Манекен[щица]

10.03.2021, 21:52, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Drunk mannequin ‘beat her gran, 81, to a pulp for refusing to lend her booze cash to have fun Worldwide Girls’s Day’

Пьяная манекен[щица] “избила свою бабушку (81 год) до полусмерти за то что та отказалась дать ей денег на выпивку, чтобы весело отпраздновать Международный День Девочек”[так в тексте]

March 9, 2021

Российская манекенщица избила свою 81-летнюю бабушку ладонями после того, как та отказалась одолжить ей деньги на выпивку чтобы отпраздновать Всемирный день девочек, утверждается в сообщениях СМИ.

25-летняя Ирина Васильева была арестована и ей грозит целых восемь лет тюрьмы, если ее осудят за нападение на ее бабушку, известного преподавателя.

East2west Information

Пострадавшая Алевтина Богданова, после предполагаемого нападения, сейчас находится в больнице. Пережившая нападение женщина говорит что «пьяная» манекенщица просила у неё денег. Однако Алевтина – профессор и специалист по дыханию из Санкт-Петербурга – отказалась. Манекенщица ударила свою бабушку, та упала, у неё, как утверждается, зафиксированы травма глаза, внутричерепное кровоизлияние и перелом на основании ее черепа.

Тяжкие телесные повреждения

Представитель милиции сообщил: «Установлено, что жительница (Ирина Васильева) в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта нанесла бабушке несколько ударов ладонями по макушке».

В полиции Васильева призналась в том, что ударила доктора Богданову и было возбуждено уголовное дело о тяжких телесных повреждениях.

Как сообщили местные СМИ, манекенщица во время пандемии была без работы и нуждалась в деньгах.

Утверждалось, что она пыталась получить от бабушки деньги на покупку алкоголя, чтобы повеселиться во Всемирный день девочек.

East2west Information

Она была арестована по подозрению в нанесении критической травмы головы своей бабушке[/caption]

East2west Information Алевтина Богданова борется за жизнь в больнице [/ caption]

Источники в полиции, на которые ссылается ИА «Фонтанка», отметили, что Васильева имеет слабость к алкоголю.

Д-р Богданова является автором более 150 научных публикаций.

Она является профессором с 1993 года.

Видео подтвердило, что женщину в наручниках ведут в суд для прослушивания.

Пресс-служба Калининского районного суда сообщила: «Васильева и ее адвокат возражали (против содержания под стражей), заявив, что обвиняемая не намерена скрываться, имеет регистрацию, является гражданином Российской Федерации, признала свою вину, ( и) работает».

Васильева просила о домашнем аресте, не заключении под стражу.

В протоколе суда указано что суд отклонил ее ходатайство.

East2west Information Утверждается, что Васильева пыталась получить от бабушки деньги [/caption]

East2west Information В протоколе заседания суда сказано, что ее ходатайство о содержании под домашним арестом было отклонено [/caption]