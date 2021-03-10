 

“Модель, модель” – какая она нахрен “модель”? Манекен[щица]

10.03.2021, 21:52, Разное
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Drunk mannequin ‘beat her gran, 81, to a pulp for refusing to lend her booze cash to have fun Worldwide Girls’s Day’

Пьяная манекен[щица] “избила свою бабушку (81 год)  до полусмерти  за  то  что та   отказалась дать ей  денег  на  выпивку, чтобы весело отпраздновать Международный  День Девочек”[так в тексте] 

March 9, 2021

Российская  манекенщица  избила  свою 81-летнюю бабушку  ладонями  после того, как та отказалась одолжить ей деньги  на выпивку чтобы  отпраздновать  Всемирный день девочек, утверждается в сообщениях  СМИ.

25-летняя Ирина Васильева была арестована и ей грозит целых восемь лет тюрьмы, если ее осудят за нападение на ее бабушку, известного преподавателя.

East2west Information  

 Пострадавшая Алевтина Богданова, после предполагаемого нападения,  сейчас находится в больнице. Пережившая  нападение женщина  говорит что «пьяная» манекенщица  просила у неё  денег.  Однако Алевтина – профессор и специалист по дыханию из  Санкт-Петербурга – отказалась. Манекенщица  ударила свою бабушку, та  упала,  у неё, как утверждается,  зафиксированы травма  глаза,  внутричерепное кровоизлияние  и перелом на основании ее черепа.

Тяжкие телесные повреждения

Представитель милиции сообщил: «Установлено, что жительница (Ирина Васильева) в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта нанесла  бабушке несколько ударов ладонями по макушке».

В  полиции Васильева призналась в том, что ударила доктора Богданову и было возбуждено уголовное дело о  тяжких телесных повреждениях.

Как сообщили местные СМИ,  манекенщица  во  время пандемии  была без работы и нуждалась  в деньгах.

Утверждалось, что она пыталась получить от бабушки деньги на покупку алкоголя, чтобы повеселиться во Всемирный день девочек.

East2west Information

Она была арестована по подозрению в нанесении критической травмы головы своей бабушке[/caption]

East2west Information  Алевтина Богданова борется за жизнь в больнице [/ caption]

Источники в полиции, на которые ссылается ИА «Фонтанка», отметили, что  Васильева  имеет слабость к алкоголю.

Д-р Богданова является автором более 150 научных публикаций.

Она является профессором с 1993 года.

Видео подтвердило, что женщину в наручниках ведут  в суд для прослушивания.

Пресс-служба  Калининского районного суда сообщила: «Васильева и ее адвокат возражали (против содержания  под  стражей), заявив, что обвиняемая не намерена скрываться, имеет регистрацию, является гражданином Российской Федерации, признала свою вину, ( и) работает».

Васильева просила о домашнем аресте, не  заключении под стражу.

В протоколе суда  указано что  суд  отклонил ее ходатайство.

East2west Information  Утверждается, что Васильева пыталась получить от бабушки деньги [/caption]

East2west Information  В протоколе заседания суда сказано,  что  ее ходатайство о содержании под домашним арестом было отклонено [/caption]



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