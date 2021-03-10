Сумма штрафов «Радио Свобода» по закону об иноагентах достигла 53,9 млн рублей

10.03.2021, 21:50, Разное

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Сумма всех штрафов «Радио Свобода»* и ее гендиректора Андрея Шарого по делам о немаркировке материалов иностранного агента достигла 53,9 миллиона рублей. Об этом пишет «МБХ медиа» на основе данных из картотеки суда.

Всего в суд поступило 252 материала — по 126 протоколов на ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и на ее гендиректора. Статья о нарушении порядка деятельности СМИ-иноагента предусматривает штраф в размере 500 тысяч рублей для юридических лиц, для должностных лиц — 50 тысяч рублей.

На данный момент рассмотрены 196 дел. Таким образом, «Радио Свобода» уже оштрафована на 49 млн рублей, а ее гендиректор — на 4 миллиона 900 тысяч рублей, сообщает «МБХ медиа». С учетом нерассмотренных протоколов, итоговая сумма штрафов может составить около 69,3 миллиона рублей.

3 марта Роскомнадзор сообщал, что «Радио Свобода» оштрафовано на сумму более 39 млн рублей из-за отсутствия маркировки иноагента. В тот же день, как пишет «Радио Свобода», Тверской районный суд Москвы отклонил их жалобы на связанные со статусом иноагента штрафы. Издание подчеркивает, что данные правила маркировки контента «являются вмешательством в работу журналистов». В январе редакторы «Радио Свобода» рассказали The New York Times, что могут закрыть свой филиал в Москве из-за закона о СМИ-иноагентах.

Сейчас в реестре иностранных агентов 12 СМИ (многие из них — проекты «Радио Свобода») и пять физических лиц. Внесение последних стало возможным после того, как в конце декабря Владимир Путин подписал закон, согласно которому физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, а также незарегистрированные политические некоммерческие организации с иностранным финансированием приравниваются к иностранным агентам.

* Включены Минюстом в перечень СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

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