Степанов рассказал, у скольких людей зафиксировали незначительные негативные реакции после вакцинации от коронавируса

10.03.2021, 21:42, Новости дня

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Из более 20 тыс. человек, которые были вакцинированы от коронавируса, незначительные негативные реакции зафиксировали у 186-ти. Об этом “РБК-Украина” 10 марта сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

“Такие реакции наблюдаются после любых других вакцин. Это покраснение, температура выше 37, усталость и головная боль”, – сказал министр.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. 25 февраля прививки начали делать во всех областях. По состоянию на утро 10 марта в Украине вакцинировали почти 23,5 тыс. человек.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

1 марта в Украине стартовала запись на вакцинацию. На 9 марта заявки подали более 190 тыс. украинцев, сообщал Степанов.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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