Экс-начальнику инженерной службы сообщили о подозрении из-за подрыва трех военных на минах на Донбассе 14 февраля

10.03.2021, 21:42, Новости дня

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9 марта следователь Государственного бюро расследований сообщил бывшему начальнику инженерной службы воинской части о подозрении в небрежном отношении к службе, приведшем к гибели трех военных в феврале. Об этом сообщает Спецпрокуратура в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

По данным следствия, в январе – феврале 2021 года начальник инженерной службы одной из воинских частей не принял мер к обозначению предупредительными знаками и ограждению группы противотанковых мин, которые находились на асфальтированной дороге в районе населенного пункта Новолуганское Бахмутского района Донецкой области.

Он также, говорится в сообщении, не проинформировал о минах командование, не выставил охрану этого участка местности и не принял меры к разминированию, “что привело к гибели 14 февраля.2021 года трех военнослужащих этой воинской части в результате взрыва мин”.

Экс-начальнику инженерной службы сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет).

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Александр Войтенко, Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко подорвались на минах 14 февраля недалеко от населенного пункта Новолуганское в Донецкой области.

Государственное бюро расследований начало расследование по факту гибели троих украинских воинов на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля дал 10 дней на поиски виновных и велел к концу месяца проверить все минно-взрывные заграждения на дорогах и путях сообщения и снять устаревшие и нецелесообразные. “Не должно быть мин там, где уже не существует угрозы быстрой атаки, где живут люди, где постоянно передвигаются наши военные”, – сказал президент.

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