 

Только один из 12 украинцев читает книги ежедневно – Институт книги

10.03.2021, 21:42, Новости дня
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В Украине 8% людей читают книги ежедневно, доля читателей в стране постоянно падает. Об этом 10 марта во второй день Всеукраинского форума “Украина 30. Культура. Медиа. Туризм” рассказала директор Украинского института книги Александра Коваль, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

По словам Коваль, больше чем раз в неделю читают 27% украинцев. Продажи бумажных книг не росли даже в период локдауна 2020 года, подчеркнула она.

“Это говорит о том, книга явно не относится к приоритетным покупкам и приоритетам проведения свободного времени”, – сказала Коваль.

Для примера она сравнила уровень чтения книг в Украине и в странах Европы.

“Можно увидеть, как разительно отличается ситуация с чтением в Украине и в нескольких европейских странах. Сколько людей читает регулярно, то есть более чем раз в неделю, или минимум раз в неделю. И если в Италии этот показатель 56%, в соседней с нами Польше 36%, то в Украине таких читателей, которые читают книгу более чем раз в неделю, всего 27%”, – уточнила Коваль.

Согласно опросу, проведенного с 7-го по 18 ноября 2019 года компанией Research & Branding Group, среднестатистический украинец прочитывает в год девять книг. Около 57% украинцев практически не читают книги, остальные 43% опрошенных более или менее регулярно читают.

По мнению экс-министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского, заставить людей читать невозможно – нужно формировать привычку чтения.

Украинский институт книги был основан в 2016 году при Минкульте.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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