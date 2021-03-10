 

Появились доказательства связи Bellingcat с ЦРУ и Госдепом США

10.03.2021, 21:40, Разное
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Bellingcat во главе с Элиотом Хиггинсом была зарегистрирована в Нидерландах 11 июля 2018 года. Хиггинс на тот момент был единственной медиа-персоной, но не менее значимым персонажами являлись члены наблюдательного совета Пол Раду и Кейт Хиатт. Об этом рассказывается в материале Федерального агентства новостей.

Именно упоминание Раду и Хиатта среди учредителей указало на связь организации с американской спецслужбой. Раскрыть правду помог известный во всем мире Стенфордский университет.

Еще со времен Холодной войны Стэнфорд использовался ЦРУ и Пентагоном в качестве полигона для проведения исследований, в том числе и опытов над людьми. В университете работают и часто выступают в качестве приглашенных гостей сотрудники спецслужбы. Студентов вербуют представители ЦРУ, рассказывая о преимуществах работы в секретной организации.

Как оказалось, один из членов наблюдательного совета Bellingcat Пол Раду учился в Стэнфорде благодаря выделенной стипендии, а Кейт Хиатт является сотрудником этого учебного заведения. Этот факт без сомнения стал определяющим для последующей работы Раду и Хиатта.

В расследовании раскрылись связи организации с Госдепом. Помимо членства в совете Bellingcat, Раду является главой Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), который финансируется фондом Джорджа Сороса и американским Государственным департаментом.

Несмотря на то, что организация заявляет о независимости от политиков, правительств или каких-либо других влиятельных органов, подтвердилась связь с американской спецслужбой и госорганом. Теперь «расследования» Bellingcat о неугодных США странах будут восприниматься как часть внешней политики Вашингтона, а не работа «независимых» журналистов.



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