Депутат Пискарев: Принятый Думой закон не отменяет наказание чиновникам за коррупцию

10.03.2021, 21:40, Разное

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Принятый законопроект не смягчает наказание и не освобождает чиновников всех уровней от уголовного преследования за коррупционные и иные злоупотребления, подчеркнул парламентарий.

«Отвечать за содеянное коррупционерам придется по всей строгости закона, и предложенные правительством РФ поправки не отменяют уже действующие нормы», – сказал Пискарев.

Когда не зависящие от чиновника обстоятельства, мешавшие выполнить антикоррупционные требования, будут устранены, ему придется исполнить все предписанные законом действия в полном объеме, пояснил Пискарев.

Например, чиновник не мог подать декларацию о доходах из-за наводнения, пожара или техногенной катастрофы. После устранения последствий это обязательно нужно сделать, добавил парламентарий.

«Причем на выполнение всех требований антикоррупционного законодательства отводится фиксированный срок – один месяц», – заключил депутат.