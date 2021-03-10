Врач Жигулев назвал главные причины развития рака

10.03.2021, 21:38, Разное

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Врач Антон Жигулев пояснил об основных причинах развития рака. По его словам, злокачественные опухоли могут образовываться из-за наследственного фактора.

Генетические проблемы нередко дают о себе знать через поколение. Например, некорректная работа гена BRCA могут передать дочерям мужчины. В результате развивается рак молочной железы.

Вторым фактором риска для рака считается курение, в том числе, пассивное. В табачном дыме содержатся вещества, оказывающие прямое воздействие на клетку человека и ее генетические признаки.

Онкология дает о себе знать у тех, кто часто потребляет алкоголь, ведет малоподвижный образ жизни и неправильно питается, отдавая предпочтение жареным продуктам.

Источник: lenta.ru