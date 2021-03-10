Ученые выяснили, почему вырастает длинный нос

10.03.2021, 21:38, Разное

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Ученые в ходе проведения исследования выяснили, почему у людей вырастает длинный нос. Такая особенность сформировалась в ходе эволюции.

По словам научных сотрудников, человек потребляет в два раза меньше воды, по сравнению со своими предками обезьянами. Изменения начали фиксироваться после миграции в более засушливую местность. Тогда же появилась адаптация в виде выделения пота.

В эксперименте приняли участие 309 человек, ведущих разный образ жизни и 72 шимпанзе. Специалисты измеряли у каждой особи жидкость, которая поступает в организм и впоследствии выделяется, при выполнении расчетов принималась во внимание их физическая активность, влажность окружающей среды и температура.

Установлено, что у людей так называемый «круговорот» воды в организме почти на половину меньше, нежели у обезьян. При этом они ведут менее активный образ жизни. Результаты научной работы говорят, что в процессе эволюции происходит отбор, который привел к различным изменениям.

Одной из адаптаций стала иная форма носа. Сообщается, что 1,6 миллиона лет назад она изменилась на более удлиненную. В таких носовых проходах водяной пар из воздуха успевает остыть и пройти через конденсацию.

Источник: www.interfax-russia.ru