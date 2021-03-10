Раздевшаяся Тина Канделаки попросила не напоминать ей о возрасте

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10.03.2021, 21:38, Разное
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Популярная телеведущая и журналист Тина Канделаки попросила подписчиков перестать напоминать ей о возрасте. Свой пост на эту тему знаменитость сопроводила фотографией, на которой она разделась на пляже до купальника.
Тина Канделаки захотела поговорить с фолловерами об эйджизме. Она считает, что некорректно говорить человеку о его возрасте. Это сравнимо с тем, чтобы сказать: «Ты неплохо ходишь для человека без ноги». По словам ведущей, внешний вид женщины зависит от того, насколько хорошо она над собой работает, наследственности и других объективных факторов.

Тина Канделаки пять раз в неделю посещает спортивный зал, регулярно делает уходовые процедуры, правильно питаются. Ее подруги придерживаются аналогичных правил и в 50 лет выглядят лучше, чем некоторые молодые девушки. Знаменитость призвала фанатов оставить свое снисхождение. В то же время она с удовольствием готова принять комплименты без ремарок.

Свою публикацию Канделаки сопроводила пляжным фото в совместном купальнике цвета хаки. Она продемонстрировала свою тонкую талию и стройные ноги.



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