 

Мнение: О самом убойном четверостишии

10.03.2021, 21:34, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Да уж, поэт в России – больше, чем поэт. © Особенно когда он по рождению и происхождению не принадлежит к титульной и государствообразующей нации, а совсем наоборот. Тогда и рождаются потрясающей силы инсайты. Не в бровь, не в глаз, а сразу наповал.

Всего четыре строки…

Известные…

И незаслуженно забытые…

Пахан был дух и голос множества,
в нём воплотилось большинство,
он был великое ничтожество,
за что и вышел в божество.

Авторство узнаётся сразу – Игорь Губерман. Современность – потрясающая. Откровенность – на грани озарения.

Ведь это – великое ничтожество, ставшее для многих божеством – не столько про кремлёвского затворника, как бы его ни звали, а про инфантильный, малограмотный, верящий в доброго царя народ. Который готов обожествить любую посредственность и серость, пообещавшую красивую жизнь за чужой счёт. Именно эта вера в возможность обеспечить пассивное, послушное и, в общем, ленивое 86%-е большинство за счёт чужого труда (природные богатства тоже ведь нужно, чтобы кто-то добыл и кто-то продал за полновесные доллары) раз за разом приводит Россию к авторитаризму. Не только её одну, впрочем, но другие пусть сами разбираются со своей глубинной инфантильностью

И всё же, откуда в далёком 1992-м Поэт мог знать про всё это, нынешнее?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.12 / В Новосибирске проверят больницы, отказавшие в медпомощи пациенту с туберкулезом

11.08 / Барнаульский священник попросил Илона Маска помочь россиянам

11.08 / Оранжевое облако над Бейрутом: это был не нитрат аммония

08.10 / Назван ТОП-5 наиболее доходных машин АвтоВАЗа

15.11 / Китайские эксперты возмущены решением сменить систему защиты на «Арматах»

21.01 / Украина требует от России вернуть ей 12 млн тонн грязи

27.09 / Новые запреты от Лукашенко, самая большая медицинская маска в мире, пострадавшая от депутата Госдумы датская черепаха и новая книга Джоан Роулинг в нашей еженедельной рубрике «Панорама недели»

26.11 / Пригожин оспорит необоснованные санкции ЕС

18.07 / Кремлевского повара накрывают крышкой

19.12 / Политолог: После краха нынешнего режима Белоруссию ждет “новый Лукашенко”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска