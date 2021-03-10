Мнение: О самом убойном четверостишии
10.03.2021, 21:34,
Разное
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Да уж, поэт в России – больше, чем поэт. © Особенно когда он по рождению и происхождению не принадлежит к титульной и государствообразующей нации, а совсем наоборот. Тогда и рождаются потрясающей силы инсайты. Не в бровь, не в глаз, а сразу наповал.
Всего четыре строки…
Известные…
И незаслуженно забытые…
Пахан был дух и голос множества,
в нём воплотилось большинство,
он был великое ничтожество,
за что и вышел в божество.
Авторство узнаётся сразу – Игорь Губерман. Современность – потрясающая. Откровенность – на грани озарения.
Ведь это – великое ничтожество, ставшее для многих божеством – не столько про кремлёвского затворника, как бы его ни звали, а про инфантильный, малограмотный, верящий в доброго царя народ. Который готов обожествить любую посредственность и серость, пообещавшую красивую жизнь за чужой счёт. Именно эта вера в возможность обеспечить пассивное, послушное и, в общем, ленивое 86%-е большинство за счёт чужого труда (природные богатства тоже ведь нужно, чтобы кто-то добыл и кто-то продал за полновесные доллары) раз за разом приводит Россию к авторитаризму. Не только её одну, впрочем, но другие пусть сами разбираются со своей глубинной инфантильностью
И всё же, откуда в далёком 1992-м Поэт мог знать про всё это, нынешнее?
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Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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