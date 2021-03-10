Мнение: Путин на остановке

10.03.2021, 21:30, Разное

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17-летнего юношу оштрафовали на 150 тыс. рублей. За то, что 23 января, в день протеста в поддержку Алексея Навального, взял баллончик с краской и написал на остановке два слова. Каждое из слов по отдельности – вполне обиходные и часто употребляемые. А вот вместе потянули на ч. 6 ст. 20.2 КоАП (нарушение законодательства о митингах, повлекшее причинение вреда здоровью человека или имуществу).

Случилось это 23 января. А уже 25 января юноша взял тряпку, ацетон и стер оба слова.

Но юношу все-равно оштрафовали. Потому что он написал на остановке два слов – ПУТИН и ВОР.

А мне интересно, если бы юноша написал на остановке «Путин – не вор» или «Путин – хороший», или даже «Путин – лучший»… Его все-равно оштрафовали бы?

Фотография отсюда

Рис. отсюда

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