В ЛНР заявили о ранении военнослужащего при обстреле со стороны украинских силовиков

10.03.2021, 21:18, Новости дня

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При обстреле территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) украинскими силовиками ранения получил военнослужащий республики, сообщил представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«В результате преступных действий украинских боевиков ранен защитник республики. Пострадавший эвакуирован в лечебное учреждение, где ему своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь», — передает его слова «Луганский информационный центр».

Представитель Луганской народной республики (ЛНР) на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы. «ОБСЕ как официальный международный наблюдатель каждый день фиксирует наличие десятков единиц тяжелой техники на железнодорожных станциях. Кроме того, каждый день фиксируются обстрелы с использованием тяжелого вооружения», – отметил он.

Накануне представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе.