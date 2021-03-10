Ученые вычислили смертность от британского штамма коронавируса

10.03.2021, 21:18, Новости дня

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Британский штамм COVID-19 повышает риск летального исхода болезни в среднем на 64%, заявили авторы исследования, опубликованного в журнале British Medical Journal.

В группе из 54 тыс. 906 пациентов, инфицированных британским штаммом, скончались 227 пациентов, в выборке из того же числа пациентов, инфицированных другими вариантами, умерли 141 человек, сообщили исследователи, передает РИА «Новости».

«Увеличившееся отношение рисков между 1,32 и 2,04 по сравнению другими вариантами в процентном соотношении означает, что риск смерти увеличивается на 32-104%, с наиболее вероятным коэффициентом риска 1,64 (64%)», – добавили ученые.

В абсолютном выражении риск смерти увеличивается с 2,5 до 4,1 летального исхода на 1000 случаев, указали они. При этом исследователи отметили, что на эти результаты могла повлиять «ошибка выборки».

Ранее глава германского Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что британский штамм коронавируса опаснее для граждан всех возрастов, но вакцины эффективны против него.