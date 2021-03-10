Мнение: Гастарбайтеры на «Почте России», рейтинг регионов по коррупции и регулирование цен на юруслуги

10.03.2021, 21:16, Разное

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1. Забавная история произошла со мной на почте. Отправил бумажное письмо в соседнюю страну, оно вернулось. Заглянул на почту, показываю помятый конверт со штемпелями: так и так, почему вернулось? Марки наклеены правильно, адрес верный, пропечатан на принтере и виден сквозь прозрачное пластиковое окошко.

Мне объяснили так. Зарплаты на почте смехотворные, поэтому на сортировке работают гастарбайтеры, причём недавно приехавшие, которые русского языка ещё почти не знают. Слов «Кому» и «От кого» они не понимают — просто видят, что написано два адреса, и, не включая мозг, отправляют письмо на тот адрес, который указан ниже.

Посоветовали не выделываться, взять стандартный конверт и написать там адрес от руки. На стандартном конверте адрес «Куда» снизу справа, а обратный адрес — сверху слева, не перепутать.

Я так и сделал. Надеюсь, на этот раз письмо дойдёт.

2. Больше всего коррупции в России ожидаемо выявили в Москве:

https://lenta.ru/news/2021/03/09/corrup/

Москва возглавила составленный Генпрокуратурой рейтинг регионов России по уровню коррупции в 2020 году. На втором месте оказался Татарстан, сообщает РИА Новости.

Следом за Татарстаном идут Ставропольский край, Московская область, Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Дагестан и Пермский край, рассказал начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин.

При этом самый низкий уровень взяточничества за прошедший год был зафиксирован на Чукотке, в Еврейской автономной области, республиках Марий Эл, Адыгея, Ингушетия, Тыва и Хакасия, Мурманской, Костромской и Магаданской областях.

Такие результаты Балдин объяснил тем, что в топе рейтинга по взяткам всегда будут регионы, где сосредоточены финансовые активы, крупные предприятия и федеральные органы власти. При этом эксперт подчеркнул, что данная статистика говорит скорее об уровне выявления коррупции, чем о ее реальных масштабах, так как эта сфера преступлений очень латентна.

Ничто не мешает взять общий объём выявленных взяток и пересчитать его на величину населения либо экономики соответствующего региона. Тогда картина по регионам сильно поменяется (хотя, разумеется, это не даст идеального показателя уровня коррупции).

Впрочем, даже в нынешнем виде рейтинг может принести пользу и стимулировать региональные власти лучше бороться с коррупцией.

3. Читатели пишут, что скоро судиться против государства будет значительно легче:

Должна ли стоимость юридических услуг определяться сторонами? Или государство должно регулировать эту сферу?

Раньше считалось, что этот рынок должен быть свободным. Благо юристов много (одно время юристы много зарабатывали, и море вузов стали готовить юристов — в итоге сейчас юристов больше, чем нужно рынку).

Сейчас государство стало склоняться к иной идее — нужно цены регулировать. По крайней мере для части клиентов — предприятий с гос. участием. Аргумент в пользу регулировки — у Вас и так в штате есть юрист, зачем Вы нанимаете внешнего? И не просто внешнего, а дорогого внешнего?

Контраргумент состоит в том, что в оплате юристов скупой платит дважды. Внутренний юрист, который в суде был 2 раза в жизни — хуже выступит, чем юрист-судебник, который каждую неделю в суде. А и судебника — если нанять с помощью тендера, т.е. воспользоваться услугами той юр. фирмы, которая предложит наименьшую цену — все хоть сколько-нибудь спорные суды проиграешь.

Аналогичную политику регулировки государство собирается вводить для пенсионеров и т.д.

В результате сейчас по адвокатским коллегиям следственный комитет рассылает запросы “средних цен”, см. например https://facebook.com/advokatgrigoriadi/posts/3908482932551969

Полагаю, это грозное предзнаменование. Наиболее опытным юристам, которые имеют репутацию и возможность продавать свои услуги сильно дороже средних цен на рынке — лучше с гос. компаниями дела не иметь, по крайней мере временно. Полагаю, впереди будут посадки.