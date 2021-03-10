Amnesty International признала «скопинского маньяка» узником совести

10.03.2021, 21:11, Разное

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Международная правозащитная организация Amnesty International присвоила Виктору Мохову, известному как “скопинский маньяк”, статус узника совести.

В официальном релизе организации говорится, что Мохов провёл почти 17 лет в заключении только за то, что бесплатно предоставлял двум девушкам жильё и питание.

– К сожалению, количество людей во всём мире, подвергающихся преследованию за свои убеждения, исчисляется миллионами, и поэтому мы не смогли уделить должное внимание случаю господина Мохова за все эти годы. Но лучше поздно, чем никогда, и теперь справедливость восторжествовала! В то время, когда в России тысячи людей остаются бездомными и подбирают продукты питания из мусорных баков, господин Мохов дал кров и еду двум россиянкам, совершенно несправедливо получив за это огромный тюремный срок. Кроме того, господин Мохов никогда не произносил никаких националистических, расистских и прочих дискриминационных высказываний. Теперь господин Мохов на свободе, но мы требуем от правительства РФ немедленно выплатить ему компенсацию за эти годы страданий! К счастью, этим уже занялись сочувствующие журналисты, собрав господину Мохову около трёх миллионов рублей, – заявил генеральный секретарь организации Куми Найду.

Сам Мохов всецело поддержал решение правозащитников, подчеркнув, что после своего избрания в Государственную думу немедленно займётся решением вопросов несправедливо осуждённых за свою добродетель. Об этом он сообщил в своём видеопоздравлении женщинам 8 марта.

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