Личное: “Измени себя и мир вокруг изменится”

10.03.2021, 21:10, Разное

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Вот письмо в котором видно, как перевернутые с ног на голову идеи помогают “работать над собой” ничего не меняя.

mira_slava123

Здравствуйте, Эволюция!

Надеюсь на разбор моей ситуации.

Блог читаю 5 лет, благодаря Вам улучшила отношения с мужем, но хочется двигаться дальше, чтобы значимости друг для друга росли.

Мы вместе 13 лет. Нынешний муж был влюблен в меня до тех пор, пока я не поняла, что хочу отношений с ним. Пока отношений не хотела, ничего не тянула, а как только присвоила, то стала тянуть материальную и эмоциональную опеку, соответственно его энтузиазма в мою сторону становилось все меньше. А мне от этого становилось все бооольнее. Рыдания по ночам, постоянный кислый вид, вытягивание цветов, ласки и т.п. Жениться он не торопился и на мои вопросы почему, так и отвечал, что когда постоянно об этом говорить, то хочется все меньше.

Через 6 лет мы поженились, еще через год родилась дочь. У мужа начались проблемы в финансовой сфере (до этого он практически полностью обеспечивал меня). Мои щипцы и скалки усилились, тем более у меня на руках был грудной ребенок. Дефолт нарастал, я чувствовала себя обманутой, разочарованной, меня постоянно мотало из одной стороны в другую – то ухожу, больше не могу, то хочу наладить отношения и так каждый день 3 года.

В итоге мы решили пожить отдельно (общались и виделись ежедневно из-за ребенка ), через несколько месяцев вновь съехались, но я ожидала, что муж все осознал, понял как был неправ и сейчас начнет вкладываться в десять раз больше, но изменения были небольшие. Меня продолжало мотать от “зачем мне это надо, я молода и красива” до “измени себя и мир вокруг изменится”.

(Вот эта мысль о том, что если наша автор изменится, мир сейчас же изменится вокруг нее. Ей хочется бросить мужа и кинуться на поиски того, кто будет больше ценить ее молодость и красоту, но она боится потерять синицу в руке. Поэтому она решает изменить себя, чтобы изменился мир вокруг нее, в частности ее муж)

Вначале я себя заставляла ничего не просить, вообще не обращаться с просьбами, делать полезное для него, но ожидала волшебного действия и ответных реакций в десятикратном объёме. Корону периодически бомбило и СЗ моя падала.

(Сначала она хотела, чтобы на любую ее уступку мир отвечал бы ей поклонами и слезами благодарности)

Я постепенно стала замечать взаимосвязь моего поведения и его реакции после него, начала замечать щипцы. Потом я научилась заставлять себя молчать, перестала доить совсем. Вначале я была в сильном напряжении, но когда стало получаться, то я начала сама себе нравиться. Я стала уважать себя за свое поведение и отношения с мужем становились все ровнее и теплее. Когда муж стал смотреть на меня с нежностью, обнимать, крепко прижимая, как будто ему самому очень приятно, я укрепилась в мысли, что я на правильном пути.

(Она сомневалась, что стоять с щипцами – снижать значимость. Она думала, что, возможно, щипцы необходимы. Но решила рискнуть, преодолевая сомнения. Затаилась ждуном, убрав видимые щипцы. И так как на ее ждуна муж отвечал теплей, чем на паровоз с щипцами, она убедилась, что на правильном пути. Проверила таким образом и воодушевилась. И сообщает мне. Мол, она проверила, работает! Ученицы, это все тысячу лет назад проверено, можете не радовать своими опытами: чем меньше щипцы, тем лучше отношения)

Сейчас я считаю, что у нас баланс, но значимости друг для друга не высоки, а мне хочется влюбиться в своего мужа взаимно.

(“Баланс” с низкими значимостями называется “дефолт”. Хотя у автора скорее всего не значимость низкая, а корона жадная)

Я верю, что у наших отношений есть потенциал. Сейчас у меня есть позитивные моменты: если я чем-то не довольна, то ограничиваюсь одной эмоциональной фразой, как правило, вместо долгих нудных объяснений с кислыми щами; я начала понимать, что такое щедрость, если раньше я делала для мужа что-либо лишь с целью получить большую компенсацию, то сейчас часто делаю просто потому, что мне самой приятно, что я на такое способна, либо не делаю вовсе; когда корону бомбит, я ухожу в ванну, нахожу дела себе, читаю блог, но молчу, пока не приду в ровное состояние.

И порой мне кажется, что я молодец, но в праздники начинает корону бомбить так, что кислые щи убрать не получается.

(Это потому, что затаившийся ждун в праздники понимает, что так ничего существенного и не дождался. И хлеборезка, перевязанная атласной ленточкой, распахивается шире, чем была)

Я начинаю себе объяснять, что похожа на мерзкую попрошайку, к которой испытываю только брезгливость и чем более грубые слова нахожу, тем быстрее это отрезвляет.

(Автор занимается самуничижениями и самобичеваниями и думает, что это годный метод. То есть она все прочитанное в блоге тоже переворачивает с ног на голову. Расскажите ей, почему вот так вот ругать себя – это смещать локус контроля еще больше, чем он уже смещен)

Я очень хочу научиться щедрости и самодостаточности. Я хочу влюбиться в своего мужа, потому что, когда он мне нравится я себя хорошо веду. Уважаемая, Эволюция, помогите понять, куда нужно направить основное внимание?

Благодарю!

(Внимание надо направить на построение своих опор. Не надо опираться на мужа. Не надо ни тихонечко сидеть в засаде, ожидая его любви, ни стараться в него влюбиться, чтобы вести себя хорошо. Надо вести себя хорошо независимо от мужа, ради себя. Просто вести себя красиво и в границах, чтобы себя уважать. Без ожидания, что мир за это изменится. Главное, что вы изменитесь и станете другой)