“За час до рассвета”: 5 причин посмотреть новый сериал с Хабенским, Бурковским и Михайловой

10.03.2021, 21:04, Разное

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Атмосфера “Острых козырьков”

Ретропроекты по праву считаются одним из самых популярных форматов современных сериалов не только в России, но и во всем мире. Все любят загадки прошлого и путешествия по разным, самым неоднозначным эпохам. Но если некоторые подобные проекты полностью основаны на конкретных исторических реалиях, то для других создатели выбирают лишь отчасти правдивые события, чтобы можно было свободно создавать атмосферу давно минувших дней. В сериале “За час до рассвета” действие развивается в послевоенный 1946-й, когда лейтенант Денис Журавлев устраивается на службу в милицию и под руководством своего начальника майора Шумейко начинает противостоять лихой банде преступников. Послевоенный Союз здесь очень напоминает Бирмингем 1920-х, воспетый в популярном сериале “Острые козырьки”. В том числе за счет стильных решений художественно-постановочного цеха. В декорациях, костюмах (специально отшитых, как и обувь, для каждого, даже второстепенного героя) и реквизитах они дерзко столкнули советское ретро с узнаваемыми нынешними зрителями отсылками к зарубежным сериалам и, конечно, сегодняшним реалиям.

Характеры и интрига не хуже, чем в “Место встречи изменить нельзя”

Несмотря на стильную современную оболочку, сериал “За час до рассвета” – это еще и оммаж легендарному советскому кино и, в частности, “Место встречи изменить нельзя” Станислава Говорухина. Из, без сомнения, лучшего отечественного детектива в “За час до рассвета” перешла даже двойка харизматичных следователей и не менее харизматичные представители криминального мира. Однако и здесь таится “обманка”: нынешний Шарапов – Денис Журавлев – далеко не образцовый комсомолец, каким кажется на первый взгляд. У него свои травмы, проблемы и амбиции. Черно-белых героев в современном кино уже не существует.

Неожиданный дуэт Константина Хабенского и Андрея Бурковского

Роль Журавлева в сериале исполнил актер Андрей Бурковский, уже успевший показать свой драматический талант в сериале Жоры Крыжовникова “Звоните ДиКаприо!”. Его кинонаставником стал Константин Хабенский, сыгравший опытного майора Шумейко, под руководством которого и ведется поиск опасных преступников. Последние, кстати, тоже представлены мощным актерским составом во главе с Артуром Вахой, которому досталась роль бандита по кличке Граф. Он, кстати, бывший художник и аристократ, на первый взгляд, совсем далекий от криминального мира. Даже в своей речи он виртуозно соединяет блатной жаргон с высокопарными фразами.

Звезда “Чик” Алена Михайлова

Конечно, в любом современном сериале, даже с криминальным подтекстом, не обходится без женщин. В “За час до рассвета” такая главная роль досталась звезде “Чик” Алене Михайловой, которой стильное ретро – в том числе в одежде – идет не меньше, чем разбитные наряды ее Марины из “Чик”, однако ее героини совершенно разные. Здесь ее Ольга – верная напарница Журавлева, готовая ради поиска преступников внедриться в банду и вести сложную двойную игру.

Провокационные сцены и многожанровость

Несмотря на то что ключевым в сериале становится расследование и поиск настоящих преступников, “За час до рассвета”, по признанию режиссера Игоря Зайцева, соединяет в себе множество жанров. Это не только детектив, но и психологическая драма, и даже эротический триллер. Неслучайно откровенная версия сериала, в которой будет немало провокационных сцен, выходит эксклюзивно в онлайн-сервисе more.tv.