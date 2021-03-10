“Блумберг” предсказал бунты пустых кастрюль в России и Турции: что ждет Казахстан

10.03.2021, 21:02, Разное

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Из-за пандемии, агрессивной накачки экономики необеспеченными деньгами и неуклюжих действий правительств во многих регионах мира могут вспыхнуть бунты пустых кастрюль. В списке – 5 крупнейших стран с развивающейся экономикой: Россия, Бразилия, Нигерия, Турция и Индия.

Мировые цены на продовольствие находятся на самом высоком уровне за последние 6 лет. Растет всё – от риса и сои до пальмового масла и зерновых. Причины этого явления просты до банальности. За год пандемии власти развитых государств влили в экономику своих стран около 10 триллионов долларов. Такая масса шальных денег разбалансировала рынки. Но, с другой стороны, и предложения не поспевают. Вся та же пандемия разрушила множество логистических цепочек.

Поэтому возникает перекос: там, где товар производят, – его много, где его потребляют – дефицит.

Последствия, как всегда, несоразмерны. В богатых западных государствах потребитель просто переключится на другой, более дешевый бренд. Но его привычки особо не изменятся. В бедных – это будет означать нищету. Теперь семьи там не смогут позволить себе обучать детей. Их заберут из школы и отправят на заработки.

С начала года протесты против роста цен прошли в Судане. В Ливане и Тунисе нехватка продовольствия стала одним из факторов возникновения беспорядков. В Индии фермеры устроили бунт против попыток властей снизить цены на ключевые продукты питания. РФ и Аргентина – крупнейшие производители продовольствия – ограничили экспорт сельскохозяйственных культур для сдерживания цен дома. Даже богатые Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность ценовых ограничений на некоторые товары.

“Эти скачки цен дестабилизируют ситуацию не только созданием трудностей для бедных семей, но и тем, что население будет ожидать от правительства решительных мер. Ведь именно на государственном уровне принимались решения о карантине и локдауне”, – приводит “Блумберг” слова старшего научного сотрудника американского Института международной экономики Петерсона Каллена Хендрикса.

В Бразилии цены на рис – один из главных продуктов питания в стране – подскочили за год сразу на 76 процентов. Молоко и говядина – на 20 процентов. Крупнейшая экономика Латинской Америки смогла позволить себе выделить денежную помощь самым бедным слоям населения. Но деньги закончились уже в декабре.

В Нигерии средняя семья тратит на еду больше половины своего дохода. Правительство пыталось бороться с ростом цен по-своему: Абуджа перекрыла границы, запретив экспорт продовольствия. Приграничная торговля с соседями прекратилась, и страна быстро почувствовала дефицит риса. Закупать зерновые централизованно получалось тоже не очень хорошо, так как с падением котировок нефти поступление нефтедолларов прекратилось, а валютные запасы быстро растаяли. Начались беспорядки.

Дошло до разграбления продовольственных складов и нападений на фермерские хозяйства. Всё, чтобы получить еду.

В декабре прошлого года границы открыли, но поставки продуктов питания пошли очень осторожно.

Проблемы Турции больше связаны со слабостью ее валюты. Пандемия лишь ускорила обесценивание лиры. Будучи крупнейшим в мире импортером пшеницы и ведущим экспортером муки, Турция особенно подвержена ралли на сырьевых рынках. Цены на продовольствие там выросли на 18 процентов в январе год к году. Президент Реджеп Тайип Эрдоган поручил провести расследование роста. Особенно на бобовые, овощи и фрукты. Плюс на нефтепродукты. Министерство торговли получило права налагать штрафы на предприятия, которые завышают цены на продукты питания.

Индия – крупнейший экспортер риса. Но она в основном производит дорогие сорта, а для внутреннего рынка закупает дешевый рис в США, России, Испании и Австралии.

Из-за нарушения поставок здесь образовался дефицит недорогих сортов зерновых и муки. Пострадали, конечно, беднейшие слои населения. Чтобы исправить ситуацию, Дели начал проводить реформу на селе – для повышения урожайности упор в программе сделали на укрупнение хозяйств. Это тут же всколыхнуло село, так как экономика отрасли держится именно на мелких хозяевах. Крестьяне считают, что их заставят спускать цены, поэтому вышли на протесты в города.

У РФ ситуация сложнее. На Москву, считают авторы агентства, давит память пустых полок эпохи перестройки и развала.

На фоне снижающегося рейтинга и протестов оппозиции президент Владимир Путин настороженно относится к политическим последствиям роста цен на продукты питания.

В последние недели Россия, являющаяся одним из крупнейших в мире экспортеров пшеницы, ввела тарифы и квоты для ограничения вывоза зерна за границу и снижения внутренних цен. Крупнейшим ритейлерам также было рекомендовано заморозить цены на некоторые продукты питания. Но при этом цены на картофель и морковь выросли более чем на треть по сравнению с прошлым годом. Однако такие ограничения могут иметь неприятные последствия и в конечном итоге спровоцировать общую инфляцию. В январе Счетная палата предупредила, что цены на продукты питания в целом вырастут, когда в конце марта ограничения будут сняты.

На таком фоне действия правительства Казахстана по сдерживанию цен выглядят… никак.

Что было сделано? Для розницы введено ограничение на наценку по списку социально значимых товаров. Реально этим списком пользуются только два акимата: Алматы и ЗКО. Остальные понимают, что это не совсем правильно?

Розничным сетям дали субсидию. Замечательно. Но в Казахстане только одна национальная розничная сеть. При монополии субсидия для торговли усиливает монополиста. И все дружно забыли, что нужно помогать рынкам и мелким магазинам.

Автор: Адил Урманов