США объявили кибервойну

10.03.2021, 21:02, Разное

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Mar 9, 2021

В воскресенье американское издание The New York Times сообщило, что Соединенные Штаты намерены осуществить в ближайшие недели серию кибератак против РФ в ответ на взлом сетей своих правительственных учреждений. Речь идет об электронном проникновении в как минимум 40 государственных структур США, а также ряд частных фирм, который обнаружился в декабре. По словам американской стороны, хакеры, связанные с Россией, незаметно получали доступ к важнейшей государственной информации, по меньшей мере, 8 месяцев. Теперь, по информации издания, Соединенные Штаты нанесут ответный удар, “очевидный для президента РФ Владимира Путина, его разведки и вооруженных сил, но не для остального мира”.

Око за око

Эта информация выглядит весьма правдоподобной, учитывая, что жесткое отношение к РФ является одним из краеугольных камней внешней политики администрации Джо Байдена. И он сам, и члены его команды уже не раз обещали наказать Москву за ее “злонамеренные действия”, а недавние санкции стали первым шагом в этом направлении. Еще одним элементом в новой политике по отношению к Кремлю стало уже второе за последние годы объявление ФБР в розыск близкого к Путину бизнесмена Евгения Пригожина и других лиц, причастных к вмешательству в американские президентские выборы.

Показательно, что, по информации ВВС, это решение было основано на доказательствах 2018 года, однако год назад обвинения с сети компаний Concord были сняты, а теперь выдвинуты вновь. При этом, согласно отчету “Партнерства по обеспечению честности выборов” (Election Integrity Partnership, EIP), иностранные источники дезинформации не оказали большого влияния на выборы 2020 года, хотя и пытались это сделать. Словом, команда Байдена четко дает понять: любые действия Москвы, независимо от их эффективности, будут караться, притом скоординировано – на секторальном и персональном уровнях, в сфере финансов, технологий и уголовного права, в отношении юридических и физических лиц.

В этой связи утечка информации о возможных кибератаках выглядит весьма логично. Однако в части формулировок она все же вызывает некоторые вопросы. Известно, что Москва категорически отрицает свою причастность к хакерскому взлому, тогда как Соединенные Штаты, пусть даже в неофициальной форме, дают понять, что за возможными атаками на другое государство будут стоять именно американские спецслужбы. В этом случае, если американская сторона не сможет на 100% доказать причастность РФ к атаке на компьютерную инфраструктуру США (а в электронном мире получить такие доказательства технически очень сложно), Кремль получит возможность утверждать, что США фактически объявили РФ войну в виртуальном пространстве. Притом насколько эффективна может быть “война хакеров”, предсказать весьма сложно.

Секреты шифрования

Этот скептицизм разделяет и IT-специалист из Сан-Франциско Майкл Таланов. В комментарии “ДС” он напомнил, что у Соединенных Штатов уже существует серьезный инструмент воздействия на Россию. Дело в том, что безопасность Интернет-соединений обеспечивается с помощью SSL-сертификата, выдаваемого специальными компаниями, прошедшими жесточайший аудит и беспрекословно следующими принятым в Интернете правилам. Благодаря этому сертификату данные из компьютера на сервер передаются в зашифрованном виде и недоступны провайдеру Интернета. Две основные компании, выдающие такие сертификаты – это американские корпорации Amazon и Google. Соответственно, возможность отзыва SSL-сертификатов у российских сайтов находится, по факту, в юрисдикции США. В случае, если такой отзыв происходит, соединение с подобными сайтами становится небезопасным, и данные пользователей оказываются доступны “в прямом эфире”.

“Я бы не воспринимал информационный вброс The New York Times буквально. Совершенно необязательно, что США действительно осуществят хакерскую атаку в отношении России. Я больше склоняюсь к тому, что они отключат каких-то юрлиц. Мне не верится, что Америка станет отвечать кибератаками – это долго и неэффективно. Скорее, Штаты воспользуются уже имеющимися механизмами влияния”, – полагает Майкл Таланов.

По мнению IT-специалиста, ответным шагом российских властей может стать отключение страны от глобального Интернета.

“Россияне могут обеспечить безопасное шифрование данных своими силами, но только в пределах территориальных границ России. Для этого им нужно будет сделать свой браузер, свой протокол и поставить свое оборудование. К примеру, они теоретически смогут обеспечить безопасное соединение между Яндекс-браузером и российским Интернет-провайдером. Проблема в том, что этот российский Интернет не будет интегрирован в глобальный”, – предупреждает эксперт.

По словам Таланова, зарубежные браузеры не будут поддерживать российский тип шифрования, а значит, установить соединение с такими сайтами из-за рубежа будет невозможно.

“Даже если российские сайты не будут использовать свое шифрование, и оставят соединение открытым и небезопасным, все серьезные западные компании не станут устанавливать соединение с небезопасными сайтами, так как они не могут позволить, чтобы конфиденциальные данные пользователя передавались в незашифрованном виде. С незащищенного сайта вы не сможете зайти даже на Google-почту”, – поясняет Майкл Таланов.

Таким образом, единственное, чего добьется Москва подобной политикой – это полной изоляции. В случае отключения от глобального Интернета, жители РФ не смогут покупать вещи онлайн, удаленно работать или учиться, пользоваться наиболее распространенными мессенджерами и соцсетями – проще говоря, окажутся вырванными из глобальной цивилизации. Собственно, пример подобного “выпиливания” имеется – это Северная Корея, создавшая собственный государственный интранет. Доступ к глобальной сети при этом имеют люди, в силу статуса либо коррупционных связей получившие разрешение и техническую возможность такого подключения. Судя по российской пропаганде и ряду законодательных инициатив, в стране есть влиятельные силы, лоббирующие именно такой исход. Очевидно, сколько-нибудь массовый отзыв американцами SSL-сертификатов сыграет им на руку: обывателю популярно объяснят, что изоляция РФ от Всемирной паутины – следствие козней Запада, а не имперских фанаберий Кремля.

Ксения Кириллова, DS-News