Мнение: Зулейха открывает ЖЖ

10.03.2021, 20:54, Разное

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Историк Григорий Циденков d_clarence сообщает, что новая книга автора "Зулейхи" Гюзель Яхиной чуть менее чем полностью построена на воровстве и ограниченном рерайте его постов из Живого Журнала.

Антиплагиат Гузели Яхиной.

Заставили посмотреть интервью писательницы Гузели Яхиной в пресс-центре ТАСС о ее романе "Эшелон на Самарканд": https://web.facebook.com/presstass/videos/434406317632708

Из интервью следует, что весь роман состоит из компиляции и пересказа с минимальными изменениями публикаций моего блога в ЖЖ.

За основу взята практически без изменений публикация "Побывать в шкуре уполномоченного по сопровождению голодающих детей в эвакуацию": https://d-clarence.livejournal.com/85885.html

Изменений тут всего два: Яхина переименовала Самару в Казань и округлила число детей до 500.

Взята серия публикаций о придуманном мной сценарии: https://d-clarence.livejournal.com/39049.html

В конце романа Яхина зачем-то публикует список придуманных ею имен-кличек детей из эшелона. Это я в статье об эвакуации детей в Чехословакию в конце статьи провожу их неполные списки из архивов: https://vestnik.mgimo.ru/jour/article/view/818/809

О фильмах про голод информация взята из двух публикаций:

https://d-clarence.livejournal.com/107808.html

https://d-clarence.livejournal.com/81830.html

Стремясь, видимо, уйти от обвинений в плагиате, Яхина, как студент-первокурсник, меняет некоторые детали и добавляет воды в виде собственных вымыслов. Что приводит к абсурду: действие романа разворачивается в 1923 году. Это примерно как написать об эвакуации из блокадного Ленинграда в 1945 году. Эвакуировали голодающих в 1921-22 гг, в 1923-м всех уже начали возвращать. Совпадений и нелепостей огромное количество. Ссылки на источники Яхина приводит явно не ознакомившись с ними и т.д. и т.п.

Буду рад консультации профессиональных юристов-специалистов в сфере авторских прав и издателей.

https://d-clarence.livejournal.com/413085.html – цинк

И вот так у них все.

Видимо расчет был на то, что Циденков не посмотрит и не обнаружит удивительные сходства.

И эти люди еще бьются за правду и мораль в русской литературе…

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