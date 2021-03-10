 

Глава Нацбанка Украины заболел COVID-19

10.03.2021, 20:52, Новости дня
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Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заболел COVID-19. Об этом он заявил 10 марта на своей странице в Facebook.

“Хочу сообщить, что я заболел COVID-19, в связи с чем, конечно, нахожусь на самоизоляции сейчас. Чувствую себя нормально, сохраняю оптимизм. Надеюсь на скорейшее выздоровление и возвращение в offline-жизнь”, – написал Шевченко.

https://www.facebook.com/keskiev/posts/5355837424491305

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 10 марта в Украине коронавирус подтвердили у 1,4 млн человек, умерло 27,4 тыс. пациентов, выздоровело – 1,2 млн. За последние сутки в стране зафиксировали 6377 новых случаев COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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