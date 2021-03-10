 

Польский город прекратил сотрудничество с Тернополем из-за переименования стадиона в честь Шухевича

10.03.2021, 20:52, Новости дня
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Город Замостье (Польша) прекращает реализацию совместного с Тернополем европейского гранта на €68,7 тыс. из-за переименования тернопольского городского стадиона в честь главнокомандующего УПА Романа Шухевича. Об этом сообщается в обращении мэра города Замостье Анжея Внука.

“С прискорбием констатируем тот факт, что 5 марта депутаты совета Тернополя назвали городской стадион именем Романа Шухевича – руководителя УПА, ответственного за зверские убийства польского населения в 1943–1944 годах”, – говорится в обращении мэра.

Он также отметил, что мэрия Замостья вынуждена приостановить сотрудничество с Тернополем, в частности, финансирование проекта “Общая история Тернополя и Замостья”, на который Польша собиралась выделить €68,7 тыс.

“Я надеюсь, наши украинские партнеры поймут, что любая инициатива должна учитывать чувства семей жертв польского народа”, – сообщил Внук.

В мэрии Тернополя сообщение пока не комментировали.

31 августа 2020 года Внук и мэр Тернополя Сергей Надал подписали соглашение о сотрудничестве между городами в сферах продвижения культуры, спорта, туризма, охраны памятников, экономии и социальных вопросах.

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На сессии Тернопольского городского совета 5 марта приняли решение о присвоении названия городскому стадиону, теперь он будет называться “Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича”.

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион 9 марта на своей странице в Facebook потребовал отменить решение о переименовании стадиона.

“Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя печально известного гауптмана 201-го батальона шуцманшафта Шухевича и требуем немедленной отмены этого решения”, – заявил Лион.

В мэрии Тернополя, цитируя Надала, отметили, что главнокомандующий Украинской повстанческой армией был “не только образцовым командиром, но и хорошим спортсменом и лидером во многих видах спорта”.

В 2015 году парламент Украины одобрил закон о правовом статусе и чествовании памяти участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке. УПА признали организацией, которая боролась за украинскую государственность.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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