Путин обложился людьми верными. Не в идеологическом смысле, а в собачьем. Повязал их кровью – Шендерович

10.03.2021, 20:52, Новости дня

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В авторской программе главного редактора издания “ГОРДОН” Алеси Бацман российский публицист, писатель Виктор Шендерович заявил, что президент России Владимир Путин “повязал кровью” свое ближайшее окружение.

– Уйти молодым в 2004-м он забыл. Этого уже не получится. Он не смертельно болен. И по крайней мере мне не кажется возможным какой-то дворцовый переворот. Потому что все, что связано с силовыми ресурсами, – это единственное, что он по-настоящему, как я понимаю, контролирует и чем он по-настоящему озабочен. Гораздо больше, чем экономикой страны, какими-то этическими и юридическими проблемами, – отметил Шендерович.

По его словам, окружение Путина осознает, что без него их положение существенно ухудшится.

– Он обложился людьми преданными, верными. “Верными” не в идеологическом смысле, а в собачьем смысле. Он повязал их кровью. Тех людей, которые могут к нему подойти на расстояние положенного яда, я думаю, он повязал кровью уже давно. И им уже некуда деваться. Эти люди понимают, что когда не будет Путина, их судьба немедленно заметно изменится в худшую сторону. Причем не только в смысле ухудшившегося благосостояния, но и в смысле статуса. Не говоря уже о [министре обороны РФ Сергее] Шойгу и всем остальном, где маячат военные преступления и так далее. В этом смысле я не думаю, что возможен какой-то переворот. Я не думаю, что он так тяжело болен, чтобы это можно было обсуждать, – подчеркнул Шендерович.

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта.

Госдума РФ, в частности, поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

31 октября Путин внес в Госдуму законопроект, который позволит ему стать пожизненным сенатором. Парламент принял его 9 декабря.