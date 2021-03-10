Гордон: Соловьев бы висел у Геббельса на доске почета. Иногда он сбивается с русского на собачий и лает, но делает это мастерски

10.03.2021, 20:52, Новости дня

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Основатель издания “ГОРДОН”, украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что идея Центра противодействия дезинформации, создание которого анонсировали украинские власти, хороша, но чтобы противостоять российской пропаганде, нужны специалисты уровня телеведущего Владимира Соловьева и соответствующая зарплата для них. Об этом Гордон сказал в эфире “Эха Москвы”.

“Я не знаю, будет ли это работать. Сама идея хорошая, но найдет ли Украина столько денег? Деньги имеют значение. Я не знаю, способна ли Украина оплатить человеку уровня Соловьева – а Соловьев имеет высокий уровень подготовки – способна ли она оплатить ему $1 млн в месяц? Я не знаю. Россия платит”, – отметил журналист.

На вопрос ведущей, считает ли он, что подготовка Соловьева действительно стоит таких сумм, Гордон отметил, что так считает не он, а те, кто Соловьеву платит.

“Но если вы хотите знать мое мнение, это высококвалифицированный человек, который висел бы у Геббельса на доске почета под номером один. Я считаю, что он очень хорошо подготовлен, он блестяще знает предмет, он стоит на ногах по несколько часов в день каждый день практически, не теряя нить беседы, и четко проводит кремлевскую линию, сбиваясь с русского языка на собачий. Иногда он лает. Но он это делает с такой истовостью и так мастерски, что я думаю, деньги, которые он получает, оправданны”, – сказал Гордон.

Соловьев известен своими пропагандистскими заявлениями в защиту политики Кремля. С 2010 года он работает на государственном канале “Россия 1”. Ведет программы “Вечер с Владимиром Соловьевым” и “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым”. В августе 2014 года включен Украиной в санкционный список за позицию по аннексии Крыма.

Зарплата Соловьева на телеканале, по данным издания “Собеседник”, составляет около 67 млн руб. в месяц (более $1 млн). Комментируя эту информацию, пропагандист сказал: “Тут какие-то глупцы написали, что у меня зарплата 67 млн. Что гораздо ниже моей реальной зарплаты. 67 млн за эфир, за час!”

По оценке Госдепартамента США в 2015 году, Россия ежегодно тратит $1,4 млрд на пропаганду.

В августе 2020 года Госдеп опубликовал отчет о “российской экосистеме дезинформации и пропаганды”. Американские чиновники описали принципы работы российской пропаганды и средств передачи информации. В докладе сказано, что система российской пропаганды состоит из “пяти столпов”: официальных каналов связи; международного вещания, финансируемого государством; прокси-ресурсов; соцсетей и кибератак.

Российское издание The Insider опубликовало рейтинг самых известных пропагандистов РФ по уровню их зарплат. В тройку вошли ведущий “Первого канала” Артем Шейнин, а также супружеская пара Тигран Кеосаян (НТВ) и Маргарита Симоньян (RT) – их доходы составляют от $790 тыс. до $1,3 млн в год.

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