Акции Twitter устремились вниз на фоне санкций Роскомнадзора

10.03.2021, 20:50, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в среду сообщила о введении санкций в отношении социальной сети “Твиттер”. Штаб-квартира владеющей сайтом одноимённой компании находится в американском Сан-Франциско.

Поводом для такого решения стало многократное пренебрежение требованиями Роскомнадзора об удалении противоправного контента. В частности, соцсеть проигнорировала просьбы о блокировке публикаций с призывами к самоубийству, детской порнографией, а также описанием способов и процесса приготовления наркотических веществ.

Представители службы пояснили, что в период с 2017 года по настоящее время Роскомнадзор направил руководству ресурса 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противозаконных ссылок и постов. Однако “Твиттер” до сих пор не удалил более трёх тысяч материалов с запрещённым контентом, при чём около 2500 из этих публикаций содержали призывы к совершению суицида несовершеннолетними лицами.

В результате ведомство приняло решение замедлить работу социальной сети. Сайт “притормозят” для всех мобильных устройств и для половины стационарных персональных компьютеров. Сразу после этого акции “Твиттера” на бирже начали стремительно падать и обрушились почти на 3%. К вечеру среду их стоимость упала на 2,78%: до 65,64 доллара за штуку.