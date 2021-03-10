Сбой в работе Рунета оказался не связанным с санкциями против Twitter

10.03.2021, 20:50, Разное

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Причиной санкций Роскомнадзора стало многократное нарушение соцсетью требований службы о блокировке запрещённой российским законодательством информации. В частности, администрация ресурса не удалила множество публикаций, в которых содержались призывы к самоубийству, описание способов изготовления наркотических веществ и детская порнография. За последние четыре года “Твиттер” оставил без внимания более трёх тысяч подобных материалов.

После этого в работе Рунета произошли неполадки: официальные сайты некоторых органов государственной власти оказались недоступными или перестали открываться у пользователей. В частности, на запросы не отвечали сайты правительства, Кремля, Следственного комитета, Роскомнадзора, Минэкономразвития, Совета безопасности и Минпромторга. А страницы Совета Федерации, Государственной Думы, Министерства внутренних дел работали с перебоями. На проблемы с доступом к ним жаловались пользователи провайдера “Ростелеком”.

Некоторые СМИ вскоре распространили информацию о том, что сбой произошёл из-за замедления “Твиттера”. Однако в Роскомнадзоре поспешили опровергнуть эти слухи, а представители “Ростелекома” вскоре подтвердили сбой своего оборудования. Вскоре провайдер устранил неполадки и пользователи вновь смогли воспользоваться сайтами государственных органов.