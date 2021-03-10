Виктория Боня рассказала, как в юности ей привили комплексы

10.03.2021, 20:48, Разное

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В своем микроблоге Instagram Виктория Боня заявила, что сейчас никто не сможет подорвать ее уверенность в себя. Однако так было не всегда, а в юности случайные прохожие привили ей комплексы по поводу внешности.

Модель пояснила в сторис, что, когда ей было примерно 14 лет, она шла по улице и встретила двух парней. Один из них громко сказал, что у нее «тоненькие ножки» и задался вопросом, «не переломятся ли они?». Виктория Боня так близко приняла к сердцу эти слова, что перестала носить юбки. Она рассматривала себя в зеркало и находила подтверждение словам того парня.

Справиться с комплексом по поводу худых ног инстадива смогла только спустя несколько лет. Она переборола себя и пошла на дискотеку в юбке. Ни от кого она не услышала никаких замечаний по поводу внешности в тот день. После этой ситуации модель поняла, что необходимо работать над собой и бороться со своими комплексами. На данный момент Виктория Боня ведет марафоны, в которых объясняет девушкам, как любить и принимать себя не только внешне, но и внутренне.

Источник: radiokp.ru